Pietro Lombardi erklärt, dass er noch an die große Liebe glaubt. "Ich glaub ja noch an so Zufälle, dass ich irgendwann in einer Bücherei bin - also es wird schwierig, dass ich in einer Bücherei bin, aber wenn - dass so von ihr Bücher runterfliegen und ich hebe sie mit ihr auf, und wir gucken uns an und wir sind verliebt. Und dann heiraten wir."

Fotoquelle: MG RTL D / Stefan Gregorowius