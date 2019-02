"The Biggest Loser"

Von Jürgen Winzer

"Die zweite Campwoche wird hart. Da wird man vom Alltag eingeholt und muss mental stark sein", "Biggest Loser"-Coach Ramin weiß es. Aber nicht alle Schwergewichte waren sich dessen bewusst. Die Kilos purzelten überschaubarer – die Tränen flossen umso mehr. Sogar bei den Trainern!

Im Fußball spricht man von der "verflixten zweiten Saison", die nach dem Aufstieg besonders hart sein soll. Im Abspeck-Lager von "Biggest Loser" (VOX) hat die zweite Woche im Schinderlager eine ähnliche Bedeutung. "Die Anfangseuphorie ist weg", erklärte Ramin Abtin, Coach von "Team Patrol". Umso wichtiger sei nun die mentale Stärke. "Seid giftig! Seid agressiv! Greift an!", bläute er seinem Team ein.

Es wurden nicht nur im Training Gewichte, sondern allerorten die Tränendrüsen gedrückt. Ramin und Mareike Spaleck, Trainerin des Konkurrenz-Teams "Pink", konfrontierten die pfundigen Kandidaten mit dem Schlimmsten in ihrem Leben: ihrem Übergewicht und was sie sich damit antaten ("Ich wiege mich auf einer Paketwaage!", "Ich passe nicht durch die Badezimmertür!", "Ich fühle mich wertlos!") sowie den Schmähungen, die sie deshalb erfuhren ("Wenn ich so fett wäre wie du, würd ich mich erschießen!", "Du Dicke solltest nicht ins Schwimmbad dürfen!", "Geh sterben, dich liebt eh keiner!").

Klar, da war permanent – tränenstrombedingt – Land unter in Andalusien! Ramin: "Da wird viel Fustration hoch- und weggespült." Und anteilnehmende Emotionen selbst bei den Coaches: Mareike weinte mit ihren Schützlingen, als die ihre Vergangenheit ehrlich und drastisch offenlegten. Und die richtige Erkenntnis daraus zogen: "Jetzt ist Schluss mit Ausreden – jetzt geht's ans Durchkämpfen!"

"Das haben sie nicht verdient! Mann!"

Aber es wurde nicht nur die Psyche, sondern auch die Physis beackert: "Team Patrol", in der ersten Woche geschlagen und dezimiert, war heiß wie Frittenfett – und kassierte dennoch neue Niederlagen. Erst ging der Trainingswettkampf verloren – die Fußmassage bekamen die "Pink Panther" als Belohnung! Dann verlor man auch die Challenge im Wasserpark in Sevilla trotz sensationeller Leistungen (Ramin: "Ich war noch nie stolz auf ein Team wie auf euch heute!") – 1,5 Bonuskilo für Pink auf der Waage! Pink feierte ("Mal wieder gewonnen!"), Patrol war am Boden zerstört. Jetzt weinte auch Ramin fast – vor Wut! "Das haben sie nicht verdient! Mann!".

Vor der "Waage der Wahrheit" war Pink in bester Laune ("Es gibt nur einen Sieger: uns!"), aber Hochmut kommt vor dem Fall. Zwar hatte Mario (39) mit 9,3 Kilo wieder am meisten unter allen Männern abgespeckt (er verlor in zwei Wochen sagenhafte 26,9 Kilo!), aber Team Patrol konterte und stellte mit Tanja (38) und deren 6,9 gepurzelten Kilos die stärkste Frau der Woche. Wie letzte Woche wechselte die Führung zwischen den Teams fast mit jedem Wiegeergebnis. Am Ende aber hatten acht Patrol-Fighter 50,2 Kilo abgenommen, neun Pink Panther "nur" 49,6. Und da riss auch der Gewichtsbonus nichts mehr raus: Patrol siegte um 0,02 Prozentpunkte! Kira gab den Ausschlag: Die schwerste Frau im Camp hatte am wenigsten abgenommen – nur 1,4 Kilo. Konsequenz: Ihr Team schickte sie nach Hause, Flo darf "auf Bewährung" bleiben.

Die gestutzten Pink Panther dürfen nächste Woche nicht das Fitnessstudio nutzen. Aber das ist nicht die einzige Neuerung: Die Teams wurden aufgelöst! Künftig wird im Paar-Modus gekämpft. Eines der Duos Julian & Melanie, Daniel & Pia, Ole & Tanja, Jens & Ercan (alle trainiert von Ramin), Mario & Jenny, Michael & Constanze, Flo & Annika und Anna-Lena & René (Coach: Mareike) muss am Ende der dritten Woche gehen.

Quelle: teleschau – der Mediendienst