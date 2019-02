| Neue RTL-Sendung

Vier Paare stellen in der RTL-Sendung "Temptation Island" ihre Liebe auf die Probe und setzen damit ihre Beziehung aufs Spiel. Was sind ihre Gründe?

Elf Single-Frauen auf der einen Seite, elf Single-Männer auf der anderen. Ihr Ziel: Mit vergebenen Männern und Frauen flirten, bis der Arzt kommt und sie so in Versuchung führen. Das Konzept der neuen RTL-Sendung "Temptation Island" klingt ziemlich perfide, dennoch haben sich vier Paare gefunden, die sich der Herausforderung stellen und ihre Beziehung unter verschärften Bedingungen auf die Probe stellen.

In drei Fällen ist die Liebe noch relativ jung, ein Paar ist aber schon seit der Schulzeit zusammen. Lena (22) aus Duisburg und Robin (23) aus Oberhausen sind schon seit fünf Jahren ein Paar. Nun wollen die beiden gemeinsam in eine Eigentumswohnung ziehen. Bevor sie diesen Schritt wagen, wollen sie noch einmal testen, ob ihre Beziehung wirklich so gefestigt ist, wie sie glauben.

Auch bei den anderen drei Paaren geht es darum, herauszufinden, ob die Liebe auch unter widrigen Umständen eine Chance hat. Wie bei Christina (27) aus Dortmund und Salvatore (25) aus Essen. Denn Salvatore, der seit acht Monaten mit Christina zusammen ist, ist eigentlich eher freiheitsliebend und schaut trotz fester Beziehung gerne anderen Frauen hinterher. Er hat seine Freundin sogar bei Instagram geblockt, damit sie nicht mitbekommt, was er da so treibt. Keine guten Voraussetzungen für eine gemeinsame Zukunft, dabei träumt die Verkäuferin sogar von Hochzeit und Kinderkriegen. Gut möglich, dass ihr das Abenteuer "Temptation Island" endgültig die Augen öffnet.

Bei Lisa (24) aus Halle an der Saale und Janis (22) aus Kiel ist sie es, die gerne flirtet. 2017 machte sie sogar beim "Bachelor" mit, bevor sie mit Janis zusammenkam. Das Paar führt seit einem Jahr eine Fernbeziehung, die nun auf die Probe gestellt wird. Ziania (32) und Fabian (27) aus Düsseldorf sind erst seit fünf Monaten zusammen, leben aber schon in einer gemeinsamen Wohnung. Sie würden gerne gemeinsam in Zianias Heimat Mexiko auswandern. Durch die Teilnahme bei "Temptation Island" wollen sie herausfinden, ob sie für diesen großen Schritt tatsächlich bereit sind.

"Temptation Island" startet am Mittwoch, 6. März, um 20.15 Uhr bei RTL. Die weiteren Folgen werden dann immer sonntags um 22.15 Uhr und samstags ab 0 Uhr ausgestrahlt. Hier sehen Sie die Bilder der vier Paare. Und hier stellen wir die elf Single-Frauen und die elf Single-Männer vor, die die vergebenen Kandidaten in Versuchung führen sollen.

Quelle: areh