Wiederholung des Serienhits "Charité am Stück: "Waise Ida (Alicia von Rittberg) wird als Patientin an der Charité operiert und muss anschließend als Hilfsschwester ihre Behandlungskosten abarbeiten. So entdeckt sie ihre große Leidenschaft für die Medizin.

Fotoquelle: ZDF und ARD / Nik Konietzny