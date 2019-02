Fortsetzung kommt Ende November

Von teleschau

Ihre Hände machen alles, was sie berührt, zu Eis: 2013 landete Disney einen Kinohit mit "Die Eiskönigin". Nun ist der erste Trailer zur Fortsetzung erschienen.

Disney-Fans können sich jetzt schon auf den nächsten Winter freuen, denn dann wird endlich die Fortsetzung von "Die Eiskönigin" in die Kinos kommen. Viel ist über die Handlung noch nicht bekannt, doch nun veröffentlichte Disney den ersten Teaser-Trailer zu "Die Eiskönigin 2", und der zeigt: Der Film wird erneut ein eisiges Abenteuer.

Die ersten Bilder sind vielversprechend: Eiskönigin Elsa versucht verzweifelt, die Wellen des Meeres zu gefrieren, während ihre Schwester Anna alleine im dunklen Palast steht. Auch Fanliebling Kristoff und sein treues Rentier sind gemeinsam mit Schneemann Olaf zurück.

2013 stürmte "Die Eiskönigin - Völlig unverfroren" mit der bewegenden Geschichte um zwei Schwestern die Kinocharts und gewann ein Jahr später zwei Oscars: für den Ohrwurm "Let it go" und für den besten Animationsfilm. Das Regie-Team bleibt auch in der Fortsetzung unverändert: Für den zweiten Teil des Musicalfilms werden erneut Chris Buck und Jennifer Lee verantwortlich sein.

Der deutsche Kinostart ist für den 21. November geplant.

Quelle: teleschau – der Mediendienst