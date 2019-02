So sah Frank Rosin zu Beginn seiner Doku-Show "Rosins Fettkampf" auf, die am 3. Januar bei kabel eins startete. Am 7. Februar, eine Woche vor der neuen Staffel "Rosins Restaurants", endete das Abnehmen auf dem gleichen Sendeplatz. Mittlerweile hat der 52-Jährige übrigens radikal an Gewicht verloren.

Fotoquelle: kabel eins / Willi Weber