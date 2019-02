Aufzeichnung in der ARD

Von Hans Czerny

Die Festsitzung des Aachener Karnevalsvereins mit der Verleihung des Ritterordens "Wider den tierischen Ernst" – diesmal an Julia Klöckner – ist traditioneller Bestandteil im Programm des Ersten.

Julia Klöckner, seit März 2018 Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft und zuvor langjährige CDU-Spitzenkandidatin in Rheinland-Pfalz, ist neue Preisträgerin des Narren-Ordens "Wider den tierischen Ernst". Das Erste sendet das bunte Spektakel zeitversetzt am 18.02., um 20.15 Uhr. Man wird sich auf ihre Preisrede freuen dürfen, genauso wie auf die Laudatio ihres Vorgängers Winfried Kretschmann.

"Was Julia Klöckner macht, das macht sie mit Herz und Verstand", behauptet der Aachener Karnevalspräsident Werner Pfeil. "Sie beeindruckt durch ihre klare Haltung in der Politik genauso wie durch ihre Fähigkeit zuzuhören und ihre Bereitschaft zum Kompromiss." Die Politikerin aus Bad Kreuznach gilt als rheinland-pfälzische Frohnatur. Mit dem Karneval aufgewachsen, stand sie auch bereits mehrfach in der Aachener Bütt.

"Humor und Menschlichkeit im Amt" sind laut Aachener Statuten als Voraussetzung für die Würdenträger Pflicht. Immerhin wird der Orden nicht "für", sondern "gegen" etwas verliehen. Neben dem Präsidenten Werner Pfeil wird "Tagesschau"-Sprecher Jens Riewa auch 2019 wieder durch die Festsitzung führen. Unter den bunten Gästen werden neben früheren Polit-Preisträgern Gloria von Thurn und Taxis, Bernd Stelter, Martin Schopps, Ingo Appelt und der Aachener Stammgast Hastenrath's Will samt Begleit-Kuh erwartet. Wilfried Schmickler macht in der Aachener Bütt auch 2019 wieder den "Kaiser Karl".

Quelle: teleschau – der Mediendienst