Von Jasmin Herzog

"The Huntsman & the Ice Queen" will die im Vorgänger von Kirsten Stewart gespielte Snow White vergessen machen. Mit Emily Blunt und Jessica Chastain sollte das doch gelingen ...

Das Interessanteste an der Schneewittchen-Verfilmung "Snow White & the Huntsman" von 2012 war weder die mit Mühe auf Spielfilmlänge gestreckte Story noch die halbgaren Schauspielleistungen, nicht einmal die durchaus ansehnlichen Schauwerte. Stattdessen gab es hinter den Kulissen einen waschechten Skandal, als Hauptdarstellerin Kristen Stewart beim Knutschen fotografiert wurde – mit dem verheirateten Regisseur des Films, Rupert Sanders. An der Fortsetzung "The Huntsman & The Ice Queen" (2016) arbeiteten folglich weder Sanders noch Stewart mit. Das Ergebnis ist nun beim ZDF erstmals im Free-TV zu sehen. Raus kam zwar ein skandalfreier Film mit ansehnlichen Schauwerten, doch leider wieder inklusive einer mit Mühe auf Spielfilmlänge gestreckten Story und halbgaren Schauspielleistungen. Das reicht nicht für gute Unterhaltung. Dabei hatte man doch im Vorfeld schon so einiges richtig gemacht ...

Ein Teil der Besetzungsliste blieb gleich: Chris Hemsworth ist wieder der titelgebende Huntsman, Charlize Theron spielt erneut die ebenso böse wie listige Königin Ravenna. Und mit dem Geld, das eigentlich für Kristen Stewart eingeplant gewesen war, füllte man den Cast nicht minder prominent: Emily Blunt gibt Freya, die Schneekönigin und Schwester von Ravenna, Jessica Chastain schlüpft in die Rolle der Sara, auf die der Huntsman ein Auge geworfen hat.

"The Huntsman & The Ice Queen" soll Prequel und Sequel zugleich sein, sich also um die Ereignisse im ersten Film drehen – und Snow White dabei außen vor lassen. Der Film setzt bei der Einführung der Schneekönigin Freya ein. Die zieht sich nach einem bitteren Verrat vom Hofe ihrer Schwester zurück, um ein eigenes, eisiges Königreich zu errichten. Wer es hier schafft, die überdeutliche Parallele zu Disneys Animationshit "Frozen" auszublenden, kann sicher auch über den arg küchenpsychologischen Ansatz hinwegsehen, der die Verbitterte das wichtigste Gesetz in ihrem Königreich aufstellen lässt: Liebe ist verboten. Dumm nur, dass sich in ihrer Huntsmen-Schar aus brutalen Elitesoldaten ausgerechnet die beiden Vorzeigemodelle Eric (Hemsworth) und Sara (Chastain) ineinander verlieben.

Das schlimmste Übel des Films ist seine Unentschlossenheit: Der im Vorgänger noch für die visuellen Effekte verantwortliche Cedric Nicolas-Troyan findet als Regisseur keinen schlüssigen Rhythmus. So ist "The Huntsman & The Ice Queen" ein Stückwerk aus mehreren mehr oder minder gelungenen Filmfassungen, das abgesehen von ein paar hübschen Bildern nichts hinterlässt, woran man sich erinnert. Nicht einmal einen kleinen Skandal.

Quelle: teleschau – der Mediendienst