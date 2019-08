Kult-Regisseur

Spätes Vaterglück für Starregisseur Quentin Tarantino: Der 56-Jährige und seine Frau Daniella (35) erwarten ihr erstes gemeinsames Kind.

Aktuell begeistert er mit seinem neuen Film "Once Upon a Time ... in Hollywood" Publikum und Kritiker – und auch privat kann sich Quentin Tarantino freuen. Der "Pulp Fiction"-Kultregisseur wird mit 56 Jahren zum ersten Mal Vater. Wie er und seine 35-jährige Frau Daniella Pick laut Promiportal "People" "sehr erfreut" mitteilten, erwartet das Paar das erste gemeinsame Kind.

Seit November 2018 sind der Starregisseur und die israelische Sängerin verheiratet. Tarantino und Pick, die Tochter des in Israel berühmten Songwriters Zvika Pick, hatten sich 2009 bei der Premiere des Tarantino-Films "Inglourious Basterds" in Tel Aviv kennengelernt.

