| Tom Holland als Superheld

Viel Action im neuen Trailer zu "Spider-Man: Homecoming"

Nach seinem Debüt als Peter Parker alias Spider-Man in "The First Avenger: Civil War" kehrt Schauspieler Tom Holland in "Spider-Man: Homecoming" als Netze-schwingender Superheld auf die Kino-Leinwand zurück. Ein neuer Trailer zeigt jetzt, worauf sich die Fans der Comic-Verfilmung freuen dürfen.

Euphorisiert von dem Kampf an der Seite der Avengers und begeistert von seinen eigenen Fähigkeiten fällt es Peter Parker (Tom Holland) noch schwer, sich in seinem neuen Alltag als gefeierter Held zurechtzufinden. Mit Tony Stark alias Iron Man (Robert Downey Jr.) steht ihm jedoch ein Mentor zur Seite, der ihn auf seine neue Rolle vorbereiten soll.

Viel Zeit bleibt ihm allerdings nicht, denn mit dem geflügelten Superschurken The Vulture (Michael Keaton) muss sich Spider-Man schon bald einem neuen, übermächtigen Gegner stellen.

Neben Tom Holland, Robert Downey Jr. und Michael Keaton sind u.a. Marisa Tomei, Zendaya, Donald Glover und Tyne Daly in "Spider-Man: Homecoming" zu sehen.

Inszeniert wurde der auf dem Marvel-Comicbuch von Stan Lee und Steve Ditko basierende Film von Regisseur Jon Watts. In Deutschland startet "Spider-Man: Homecoming" am 13. Juli 2017 in den Kinos.