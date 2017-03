| Mit Dwayne Johnson und Zac Efron

Neuer Trailer zu "Baywatch": Rasante Action und coole Sprüche

Diese Bilder machen Lust auf Sommerkino. In einem neuen Trailer zu "Baywatch" wird klar, was die Zuschauer ab dem 1. Juni 2017 erwartet: Jede Menge Action, coole Sprüche, muskulöse Typen und leichtbekleidete Frauen in roten Badeanzügen.

Mitch Buchannon (Dwayne Johnson) ist die Autorität in Person und hat als Rettungsschwimmer von Malibu seinen Strandabschnitt fest im Griff. Von seinen Kollegen erwartet er nicht viel mehr als das sie "das Herz und die Seele" des Strandes sind. "Wir retten, wenn Andere nicht mehr retten können. Und wir gehen dabei bis zum Äußersten", so seine Ansage.

Mit Neuling Matt Brody (Zac Efron) wird er allerdings nicht warm. Der ehemalige Olympionike wurde nach einem Zwischenfall aus dem Schwimmteam verbannt und heuert bei Buchannon an. Der würde ihn am liebsten gleich wieder loswerden, doch als die Rettungsschwimmer einem mysteriösen Kriminalfall auf die Spur kommen, der ihren Strand bedroht, müssen sie sich zusammenraufen.

Neben Dwayne Johnson und Zac Efron sind Alexandra Daddario, Priyanka Chopra, Jon Bass, Kelly Rohrbach, Ilfenesh Hadera und Hannibal Buress in "Baywatch" zu sehen. In Deutschland startet die Actionkomödie am 1. Juni 2017 im Kino.