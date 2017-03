| Britische Krimiserie

"The Coroner" mit Deutschlandpremiere in ZDFneo

Die britische Krimiserie "The Coroner" startet am Freitag als Deutschlandpremiere in ZDFneo. In der Hauptrolle ist Claire Goose als Jane Kennedy zu sehen.

Gemeinsam mit ihrer 15-jährigen Tochter Judith (Beatie Edney) kehrt die erfolgreiche Anwältin in ihre Heimatstadt Lighthaven zurück, nachdem sie den malerischen Küstenort in Südengland im Teenager-Alter verlassen hatte. Dort angekommen, wagt sie nach einer gescheiterten Beziehung den privaten wie auch beruflichen Neuanfang.

Als Coroner ist sie künftig für die Untersuchung von Leichen zuständig, deren Todesursache nicht eindeutig geklärt ist. Mit Detective Sergeant Davey Higgins (Matt Bardock) trifft sie zudem auf einen alten Bekannten, der ihr vor langer Zeit das Herz gebrochen hat.

Ihr erster Fall, der 16-jährige Steve Kernan wird tot aufgefunden, macht sie ebenfalls misstrauisch. Deutet zunächst alles auf einen Selbstmord hin, gerät schnell der Vater von Steves Freundin unter Verdacht, etwas mit dem Tod des Jungen zu tun haben. Der mögliche Täter ist allerdings ein hoch angesehener Richter, sodass Jane und ihre Kollegen äußerst vorsichtig vorgehen müssen.

ZDFneo zeigt "The Coroner" immer freitags um 21.45 Uhr in Doppelfolgen. Staffel zwei läuft direkt im Anschluss an die erste Staffel ab Freitag, 28. April 2017.