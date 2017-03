| Action-Kracher von Edgar Wright

Erster Trailer zu "Baby Driver" mit Ansel Elgort veröffentlicht

Als junger und talentierter Fluchtwagenfahrer ist Ansel Elgort im August 2017 in "Baby Driver" an der Seite von Jamie Foxx und Kevin Spacey zu sehen. Ein erster Trailer zeigt jetzt, worauf sich Fans rasanter Action freuen dürfen.

Als er in Deborah (Lily James) das Mädchen seiner Träume kennenlernt, möchte Baby (Ansel Elgort) seine kriminelle Laufbahn als Fluchtwagenfahrer so schnell wie möglich beenden. Doch so einfach ist das nicht.

Er wird gezwungen für den Gangsterboss Doc (Kevin Spacey) zu arbeiten und muss bei einem zum Scheitern verurteilten Raubüberfall sein Können ein letztes Mal unter Beweis stellen.

Die Hauptrollen in "Baby Driver" spielen Ansel Elgort ("Die Bestimmung - Allegiant"), Kevin Spacey ("House of Cards"), Lily James ("Cinderella"), Jon Bernthal ("The Wolf of Wall Street"), Eiza Gonzalez ("Jem and the Holograms") sowie Jon Hamm ("The Town – Stadt ohne Gnade") und Jamie Foxx ("Django Unchained").

Drehbuchautor und Regisseur ist Edgar Wright. Im Kino startet "Baby Driver" am 31. August 2017.