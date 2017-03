| Streaming

Das sind die Amazon-Prime-Highlights im April

Amazon-Prime-Kunden dürfen sich im April auf die Fortsetzung beliebter Serien sowie einen Neustart freuen: Während "Bosch", "Homeland" und "Downtown Abbey" in die dritte, fünfte und sechste Staffel gehen, ist Tom Hardy erstmals als James Delaney in der Dramaserie "Taboo" zu sehen.

Mit dem Start der dritten Staffel von "Bosch" geht das Amazon Original mit Hieronymus "Harry" Bosch (Titus Welliver) ab dem 21. April in eine neue Runde. Der LAPD-Detective kommt dem Mörder seiner Mutter in den neuen Folgen immer näher, gerät allerdings auch selbst ins Visier der Ermittler.

Neue Gefahr für Carrie Mathison

Die ehemalige CIA-Spionin Carrie Mathison (Claire Danes) hat es in der fünften Staffel von "Homeland" (ab 3. April) derweil mit brisantem Hacker-Material zu tun, welches ein Abkommen zwischen der CIA und dem BND belegt. Mit ihrem Freund und ihrer Tochter in Berlin wohnend, fangen die Probleme damit allerdings gerade erst an, denn auch die Taliban sind ihr auf der Spur.

Tom Hardy als totgeglaubter Rückkehrer

Premiere feiert zudem Tom Hardy in der neuen Dramaserie "Taboo", die ab dem 31. März bei Amazon Prime Video zu sehen ist. Als totgeglaubter James Delaney kehrt er im Jahr 1814 völlig verändert aus Afrika in seine Heimat nach London zurück, während sich sein Land im Krieg mit den Vereinigten Staaten befindet. Von seinem kürzlich verstorbenen Vater hat er zudem einen Landstrich in den USA geerbt, der ihm Einfluss auf das Ergebnis des Krieges verschafft.

Spielfilm-Freunde können sich indes u.a. auf "Die Unfassbaren 2" (ab 25. April), "Whiskey Tango Foxtrot" (ab 13. April) und "Captain Fantastic - Einmal Wildnis und zurück" freuen.

Die Amazon-Prime-Video-Highlights im April in der Übersicht:

Neue Filme

Captain Fantastic – Einmal Wildnis und zurück (ab 17.04.)

Die Unfassbaren 2 – Now You See Me (ab 25.04.)

Whiskey Tango Foxtrot (ab 13.04.)

Bastille Day (ab 27.04.)

Sing Street (ab 01.04.)

Die Godzilla–Sammlung – 11 Filme (inklusive dem Original) von 1954 – 2004 (ab 27.04.)

Warrior (ab 13.04.)

Der Mandant (ab 05.04.)

Neue Serien & Staffeln

Bosch – Staffel 3 (ab 21.04.)

Taboo – Staffel 1 (ab 31.03.)

Homeland – Staffel 5 (ab 03.04.)

Downton Abbey – Staffel 6 (ab 16.04.)

Die genannten Inhalte stehen über die Amazon Prime Video-App für Smart TVs, mobile Geräte wie Tablet und Smartphones, Amazon Fire TV, dem Fire TV Stick oder online unter amazon.de/primevideo zum Abruf bereit.