| "Rosins Restaurants" auf kabel eins

Frank Rosin hilft der "Pizzeria Piccolino" in Duisburg

Heimspiel für Frank Rosin: Der in Dorsten geborene Sternekoch besucht in einer neuen Folge von "Rosins Restaurants – Ein Sternekoch räumt auf" die "Pizzeria Piccolino" im Ruhrgebiet. Mit gluten- und laktosefreier Pasta und Pizza wollen Uwe und Anja Zimmermann ihre Gäste in Duisburg überzeugen. Doch das Paar kennt nicht mal die Gerichte auf der eigenen Karte.

Was eine Marktlücke sein soll, hat bislang nicht zum Erfolg geführt: In der "Pizzeria Piccolino" in Duisburg setzen Uwe und Anja Zimmermann auf die gluten- und laktosefreie Zubereitung von Pasta und Pizza. Die Gäste bleiben dennoch aus und die Erfahrung von Frank Rosin ist dringend nötig.

Als gelernter Klempner hat Uwe keinerlei gastronomische Kenntnisse und wie ein Vorschau-Video zeigt, weiß er offenbar noch nichtmal, wie er die auf der Speisekarte geführten Gerichte zubereiten soll.

Für Frank Rosin ist die Aufgabe hingegen klar: In der "Pizzeria Piccolino" muss er von Grund auf nachhelfen und nicht nur zeigen wie gekocht wird, sondern auch wie richtig kalkuliert wird.