In seiner Sendung, sagt Carsten Maschmeyer, "müssen Challenges gemeistert werden, die zeigen, ob die Gründer bereit sind anzupacken, mal eine Nachtschicht einzulegen oder am Wochenende durchzuarbeiten, wenn Not am Mann ist. Diese Einstellung und Leistungsbereitschaft müssen Gründer haben": Carsten Maschmeyer (zweiter von links) ist mit (von links) Dr. Klaus Schieble, Lea Lange und Matthew Mockridge für das Gründer-Casting verantwortlich.

Fotoquelle: SAT.1 / Claudius Pflug