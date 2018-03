Der 1969 in Las Palmas, Cran Canaria, geborene Javier Bardem spielt für Steven Spielberg den spanischen Eroberer Hernan Cortes. Bardem war bereits James Bond-Bösewicht ("Skyfall"). 2008 erhielt er für seine Rolle als dämonischer Killer im Cohen Brüder-Film "No Country For Old Men" den Oscar als bester Nebendarsteller.

Fotoquelle: Pablo Cuadra/Getty Images