| Hauptkommissarin Rosa Herzog

Zuwachs beim "Tatort"-Team in Dortmund: Hauptkommissarin Rosa Herzog, gespielt von Stefanie Reinsperger, ermittelt in Zukunft an der Seite von Peter Faber (Jörg Hartmann), Martina Bönisch (Anna Schudt) und Jan Pawlak (Rick Okon).

Die Schauspielerin gibt ihr Debüt in dem Krimi "Heile Welt", für den in dieser Woche die Dreharbeiten begonnen haben. "Ich bin dankbar für diese Chance und Gelegenheit, genau in dieses Team dazuzukommen. Und ich freue mich irrsinnig auf Anna Schudt, Jörg Hartmann und Rick Okon. Es ist für mich eine ganz große Ehre, mit diesen Kollegen zusammenarbeiten zu dürfen", sagt Reinsperger.

Aylin Tezel (Nora Dalay) hatte im vergangenen Jahr ihren Ausstieg aus dem Dortmunder "Tatort" verkündet. Reinsperger wird nun ihre Nachfolgerin. Der erste "Tatort" mit ihr soll 2021 ausgestrahlt werden.

Doch womit bekommt es Hauptkommissarin Rosa Herzog in ihrem ersten Fall zu tun? Nach einem Brand im Keller des Gerberzentrums, einer Hochhaus-Siedlung in Dortmund, wird die verkohlte Leiche einer jungen Frau gefunden. Die Neue in der Dortmunder Mordkommission erkennt schnell, dass das Opfer erschlagen wurde. Auch finden sich Hinweise auf eine versuchte Vergewaltigung. Bei den Ermittlungen wird das Team mit Rassismus, Polizeigewalt und Fake News konfrontiert.

Quelle: areh