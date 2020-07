Umfrage in SAT.1-Doku

Für die SAT.1-Sendung "So liebt Deutschland" wollte der Sender wissen, mit welchen Männern deutsche Frauen gerne mal eine Nacht verbringen würden. Auf Platz eins landete wenig überraschend ein Frauenschwarm.

Sänger, Schauspieler und Fußballer standen zur Auswahl – am Ende hat sich wieder einmal ein altbekannter Frauenschwarm durchgesetzt: Elyas M'Barek hat in einem TV-Voting seinen Status als Sehnsuchtsobjekt der weiblichen Zuschauerschaft erneut unter Beweis gestellt. In der SAT.1-Sendung "So liebt Deutschland" wurden 1.000 Frauen danach gefragt, mit welchem deutschen Promi sie gerne schlafen würden. M'Barek setzte sich dabei gegen andere Lieblinge der Damenwelt wie Schauspielkollege Florian David Fitz und Matthias Schweighöfer durch.

Ein anderer Promi musste jedoch eine herbe Schlappe hinnehmen. Comedian Oliver Pocher bildete das Schlusslicht der kuriosen Umfrage. Damit platzierten sich selbst Politiker Markus Söder und Virologe Christian Drosten vor dem 42-Jährigen. Die weiteren Plätze machten die Kicker Mats Hummels und Manuel Neuer, FDP-Chef Christian Lindner, Chartstürmer Mark Forster und Moderator Joko Winterscheidt unter sich aus.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH