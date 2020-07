| Streaming-Anbieter

Welche Filme und Serien stehen beim Streaming-Anbieter Amazon Prime Video neu zur Verfügung? Hier finden Sie immer aktuell einen Überblick.

Serie: "HANNA" – Staffel 2 (ab 3. Juli)

Am Ende der ersten Staffel wurde Hanna (Esmé Creed-Miles) klar, dass das Utrax-Programm eine ganze Reihe an hochqualifizierten Teenagern hervorgebracht hat, die kurz davorstehen, in die tödliche „zweite Phase“ ihrer Entwicklung zu starten. In den neuen Episoden riskiert Hanna nun ihre Freiheit, um ihre Freundin Clara (Yasmin Monet Prince) aus den Fängen des Utrax-Programms zu befreien, das mittlerweile von John Carmichael (Dermot Mulroney) und seinem Stellvertreter Leo Garner (Anthony Welsh) geleitet wird.

Film: "Hustlers" (ab 28. Juli)

Jeden Abend strömen die Männer der New Yorker Wall Street in den angesagtesten Stripclub der Stadt. Ramona (Jennifer Lopez) ist der Star des Clubs und sie weiß, wie sie den reichen Gästen auch noch den letzten Dollar aus der Tasche zieht. Als die unerfahrene Destiny (Constance Wu) neu ins Team kommt, nimmt Ramona sie unter ihre Fittiche. Gemeinsam starten sie richtig durch und nehmen mehr Geld ein, als sie sich jemals hätten träumen lassen. Doch der große Finanz-Crash von 2008 lässt von einem Tag auf den anderen alles zusammenstürzen.

Neue Serien im Juli 2020

HANNA – Staffel 2 (03.07.)

Breathe: Into the Shadows – Staffel 2 (ab 10.07.)

Absentia – Staffel 3 (ab 17.07.)

The Catch – Staffel 1 & 2 (ab 17.07)

Neue Filme im Juli 2020

Halloween Haunt (ab 01.07.)

Deutschstunde (ab 03.07.)

47 Meters Down: Uncaged (ab 06.07.)

2040 – Wir retten die Welt! (ab 07.07.)

Dem Horizont so nah (ab 10.07.)

Die Unfassbaren – Now You See Me 1 & 2 (ab 11.07.)

Das Kapital im 21. Jahrhundert (ab 13.07.)

The Hunter (ab 13.07.)

UNRAVELING ATHENA (ab 13.07.)

Aufbruch zum Mond (ab 15.07.)

Johnny Englisch – Man lebt nur dreimal (ab 15.07.)

TT3D: Closer to the Edge (ab 18.07.)

Primal – Die Jagd ist eröffnet (ab 20.07.)

Night School (ab 21.07.)

The Legend of Hercules (ab 21.07.)

Hustlers (ab 28.07.)

Der Ghostwriter (ab 30.07.)

Neue Filme/Serien für Kinder

Lego Duplo Nursery Rhymes – Staffel 1 (ab 01.07.)

Die Pinguine aus Madagaskar (ab 04.07.)

Mullewapp – Eine Schöne Schweinerei (ab 14.07.)

Quelle: areh