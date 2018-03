| "The Biggest Loser"-Coach

In der SAT.1-Sendung "The Biggest Loser" hilft Mareike Spaleck den Kandidatinnen und Kandidaten beim Abnehmen. In der neuen Playboy-Ausgabe zeigt das Fitness-Model jetzt selbst ihren athletischen Körper.

Keine Frage, Mareike Spaleck ist für viele Teilnehmer der Abnehm-Show "The Biggest Loser" ein Vorbild. Bei ihrem Coaching setzt sie auf Sport und eine ausgewogene Ernährung: "Es ist einfach toll, wenn ich Menschen den Spaß an der Bewegung und dem gesunden Lifestyle vermitteln und somit Ihr Leben verbessern kann", sagt die 31-Jährige.

Seit 2010 führt Spaleck ihr eigenes Fitness-Studio und seit 2012 ist sie auch als Fitness-Model tätig. Ein Job, der ihr nun auch beim Playboy-Shooting auf Fuerteventura geholfen hat. "Ich habe zum Beispiel kein Problem damit, mich an den unmöglichsten Orten umzuziehen", erzählt sie im Interview mit dem Magazin. Dennoch sei es keine leichte Aufgabe gewesen: "Als Fitness-Model bin ich es zwar gewohnt, viel Haut zu zeigen – aber so viel Haut dann doch nicht."

