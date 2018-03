Fast 900 Millionen Dollar eingespielt

Bei der Oscar-Verleihung spielte "Black Panther" keine Rolle: Der Superheldenfilm war im Vorfeld nicht einmal nominiert worden für den wichtigsten Filmpreis der Welt. Den Machern der Comicverfilmung dürfte das aber herzlich egal sein. Denn "Black Panther" zählt schon jetzt zu den erfolgreichsten Filmen aller Zeiten.

Dem Online-Dienst "Box Office Mojo" zufolge sprang der Film nach einem erfolgreichen Wochenende an den Kinokassen mittlerweile auf Platz 10 der umsatzstärksten Filme aller Zeiten in Nordamerika. Demnach hat der Film in den USA und in Kanada bereits mehr als 501 Millionen US-Dollar eingespielt.

"Black Panther" ist folglich nur noch rund drei Millionen US-Dollar von Platz neun entfernt, den noch "Die Schöne und das Biest" (2017) hält. Weltweit konnte "Black Panther" ingesamt bereits fast 900 Millionen Dollar einspielen, davon in Deutschland etwa zehn Millionen Euro.

Angeführt wird die Rangliste der erfolgreichsten Filme in den USA derzeit von "Star Wars: Episode VII - Das Erwachen der Macht". Rechnet man allerdings mit inflationsbereinigten Ticketpreisen, landet "Vom Winde verweht" auf Platz eins; "Black Panther" kommt demnach derzeit auf Platz 87.

Quelle: teleschau – der Mediendienst