Dass die Disney+-Serie "The Mandalorian" eine zweite Staffel erhält, ist schon länger bekannt, der genaue Starttermin steht erst jetzt fest: "Star Wars"-Fans müssen sich nicht mehr lange gedulden ...

Es war das Prestige-Projekt des VoD-Dienstes aus dem Hause Disney: die "Star Wars"-Spin-off-Serie "The Mandalorian" über einen Einzelkämpfer und Kopfgeldjäger, der beschließt, sein anvisiertes Ziel zu beschützen, statt es auszuliefern. Die erste Staffel war in Deutschland direkt mit dem Start des Streamingdienstes am 24. März verfügbar. Bereits im Dezember 2019 kündigte Disney an, dass es eine zweite Staffel geben wird, nun steht das Release-Datum fest: Ab 30. Oktober sind der Mandalorianer und sein kleiner grüner Freund – als niedlicher "Baby Yoda" zum Internet-Hype avanciert – in neuen Folgen zu sehen.

Die erste Staffel von "The Mandalorian" wurde sowohl international als auch in Deutschland zum Streaming-Hit. Dementsprechend sehnsüchtig erwarten "Star Wars"-Fans weltweit die neuen Episoden, die noch vor dem Produktions-Lockdown aufgrund des Corona-Virus abgedreht wurden. Die äußerst umfangreiche und arbeitsintensive Post-Production stellte aufgrund der Pandemie und Social Distancing jedoch eine große Herausforderung dar.

Bei "The Mandalorian" handelt es sich um die erste Realserie aus dem "Star Wars"-Universum. Die Hauptrolle in der von Autor und Produzent Jon Favreau entwickelten Serie spielt Pedro Pascal. Zuletzt wurde sie für 15 Emmys nominiert, unter anderem in der renommiertesten Kategorie: als "Herausragende Drama-Serie". Die Hoffnungen bei Disney sind groß, dass die zweite Staffel an den Erfolg der ersten anknüpfen kann.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH