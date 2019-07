| Gerüchteküche brodelt

Fünf kostümierte Sänger wurden bereits enttarnt, doch das Rätselraten geht im Finale weiter: Wer verbirgt sich unter den weiteren Kostümen bei "The Masked Singer"?

Bislang traf es in der ProSieben-Show den Octopuss, den Schmetterling, den Kakadu und zuletzt das Eichhörnchen. Während Ex-"No Angels"-Star Lucy Diakovska von zahlreichen TV-Zuschauern wegen ihrer Stimme in der ersten Folge schnell erkannt worden war, war die Überraschung in Folge zwei umso größer: Susan Sideropoulos verbarg sich hinter der Schmetterlings-Maske. Die Schauspielerin, die durch die RTL-Soap "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" berühmt geworden war, hatte niemand auf dem Schirm gehabt.

Als drittes wurde der Kakadu enttarnt. Hier hatte Ruth Moschner den richtigen Riecher. Sie vermutete Schauspieler Heinz Hoening unter dem Kostüm – und hatte Recht. Unter dem Kostüm des Eichhörnchens versteckte sich dann ein internationaler Star. Marcus Schenkenberg, das erste männliche Supermodel, hatte sich trotz kaum vorhandener Sangeskünste auf die Bühne gewagt.

"Die Szene im Vorspann mit den Girls Backstage war einfach, das macht großen Spaß. Die echte Herausforderung beginnt, wenn es auf die Bühne geht", sagte Schenkenberg. "Ich habe jetzt eine komplett neue Wahrnehmung von allen Künstlern, die gleichzeitig singen und tanzen. Ich kann kaum glauben, dass ich es soweit geschafft habe."

Kurz vor dem Finale fiel dann noch die Maske des Panthers. Im sexy Kostüm verbarg sich Volksmusikstar Stefanie Hertel. Ausgerechnet an ihrem 40. Geburtstag flog ihre Tarnung auf.

Somit stehen fümf "maskierte Sänger" im Finale, das ProSieben am Donnerstag, 1. August, um 20.15 Uhr ausstrahlt. Über ihre Identität wird fleißig gerätselt. Auf der offiziellen Internetseite der Show können Zuschauer in einem Online-Ratespiel ihren Tipp abgeben. Während der Sendung ist dies Aufgabe der Jury um Ruth Moschner, Max Giesinger, Collien Ulmen-Fernandez und einem jeweiligen Gast-Juror. Auch in den Medien wird natürlich fleißig spekuliert. Der Sänger, der für seinen Auftritt die wenigsten Anrufe bekommen hat, muss am Ende der Sendung seine Maske vom Kopf reißen.

Die aktuelle Gerüchteküche zu den Kandidaten von "The Masked Singer":

Der Astronaut: Max Mutzke, Andreas Bourani (Online-Ratespiel), Nelson Müller (Ruth Moschner), Adel Tawil (Collien Ulmen-Fernandes), Smudo (Max Giesinger)

Der Engel: Bülent Ceylan, Marius Müller-Westernhagen (Online-Ratespiel), Katy Karrenbauer (Max Giesinger), Tom Beck (Ruth Moschner), Sänger von Lordi (Samu Haber)

Der Grashüpfer: Gil Ofarim, Jan-Josef Liefers (Online-Ratespiel), Bruce Springsteen (Samu Haber), Noah Becker (Ruth Moschner), Tom Beck (Max Giesinger)

Der Kudu: Daniel Aminati (Online-Ratespiel), Joey Kelly (Max Giesinger), Coach Esume, Thorsten Legat (Ruth Moschner), Jay Khan (Collien Ulmen-Fernandez)

Das Monster: Evelyn Burdecki, Susi Kentikian (Online-Ratespiel), Lindsey Lohan (Ruth Moschner), Daniela Katzenberger (Max Giesinger), Enie van de Meiklokjes (Ruth Moschner), Jella Haase (Collien Ulmen-Fernandes)

"The Masked Singer" läuft immer donnerstags, 20.15 Uhr, bei ProSieben und als Livestream auf dem neuen Streaming-Portal Joyn. Wiederholungen sind freitags, 20.15 Uhr, bei sixx zu sehen.

Quelle: areh