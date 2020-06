37°-Reportage

Von Sarah Kohlberger

Irgendwann ist die Zeit gekommen, zu überlegen, was mit dem Familienbetrieb geschieht. Sollen die Kinder die Firma übernehmen? Eine ZDF-Reportage zeigt, welche Schwierigkeiten dahinter stecken.

Früher war es gang und gäbe, dass ein Familienbetrieb eines Tages von den Kindern übernommen wurde. Heute ist dies nicht mehr selbstverständlich, doch manchmal ist das Überleben eines Betriebs nicht anders zu bewerkstelligen. "Es geht im Handwerk auch gar nicht anders. Denn es findet sich kein Nachwuchs", erklärt Schreiner Richard Ort. Sein Sohn Maximilian soll den Betrieb des Vaters in der Spessart-Gemeinde Rothenbuch einmal übernehmen. Doch will er das überhaupt? Auch Manuela Huber, ein bayerisches Original, hatte damals eigentlich andere Pläne. "Ich wollte alles werden, nur nicht in den elterlichen Betrieb gehen", beschreibt sie. Dann startete sie doch eine Ausbildung als Installateurin – und muss nun ihre eigenen Kinder für die Firma begeistern. Ihre Tochter Charlotte wäre geeignet, den Familienbetrieb zu leiten. Doch leider zieht sie nicht so, wie die Mutter sich das wünscht.

Dass es aber auch für die andere Seite schwer ist, zeigen Bettina Weiss und ihre Mutter Monika: Vor ein paar Jahren hat die Mutter das Familienunternehmen in Oberau bei Garmisch-Partenkirchen der Tochter übergeben. Doch die Loslösung von ihrem Betrieb fiel ihr schwer. "Da hat man das Gefühl, 'jetzt bist du nichts mehr'", so die langjährige Leiterin. In der "37°"-Reportage "Jetzt bestimme ich! – Generationswechsel im Familienbetrieb" von Nick Golüke bietet das ZDF detaillierte Einblicke in den Alltag dreier Familien, die auf ihrem Weg der Firmenübergabe von einer Generation zur nächsten jede Menge Hürden bewältigen müssen. Über allem steht die alles entscheidende Frage: Wollen die Kinder überhaupt?

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH