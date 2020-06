VOX-Sendung

Von Rupert Sommer

Guido Maria Kretschmer schickt vier Kandidatinnen auf Shopping-Tour, die normalerweise in deutlich höheren Preissegmenten unterwegs sind. Ob sie auch mit 500 Euro auskommen?

So kann man das ernste Thema Sozial-Neid – gerade in Zeiten der Corona-bedingt wachsenden Ungleichheiten in der Gesellschaft – auch anpacken. Mit Humor und Augenzwinkern nämlich. Das ist die Spezialität von Modedesigner Guido Maria Kretschmer, der für die Sonderausgabe seiner beliebten Verwandlungsshow "Shopping Queen Spezial – Luxus Ladies" diesmal Millionärinnen eingeladen hat. Annika Gassner, Ekaterina Mucha, Vera Dillier und Gisela Muth müssen üblicherweise nicht jeden Euro zweimal umdrehen. Nun sollten sie mit einem vergleichsweise überschaubarem Mode-Budget haushalten können.

Auch die gut betuchten, sorglosen "Luxus-Ladies" erhalten lediglich 500 Euro Spielgeld, um sich von Kopf bis Fuß möglichst stilvoll neu einzukleiden. Üblicherweise entspricht diese Summe kaum den Betrag, den sie angeblich für ein neues Paar High Heels ausgeben. Nun ist Einfallsreichtum und Kampfgeist beim Schnäppchenjagen gefragt. Guido Maria Kretschmers kommentiert, am Ende bewerten sich die Kandidatinnen gegenseitig.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH