| RTL-Castingshow

Viele neue Gesichter beim "Supertalent": Berufs-Blondine Evelyn Burdecki und Comedian Chris Tall nehmen die Plätze in der Jury ein. Auch in der Moderation gibt es Veränderungen.

Die neue Staffel der RTL-Castingshow soll im Herbst 2020 ausgestrahlt werden. Und diesmal bewerten gleich vier Juroren die Leistungen der Talente. Neben Dieter Bohlen und Bruce Darnell, die natürlich wieder dabei sind, werden auch Evelyn Burdecki und Chris Tall Juroren. Sie treten die Nachfolge von Sarah Lombardi an. "Ich bin sehr glücklich über meine neue Aufgabe. Das ist ein wahrer Traumjob – wer kann sich schon den ganzen Tag von faszinierenden und lustigsten Talenten unterhalten lassen und wird dafür noch bezahlt? Das ist ja total verrückt", sagt Burdecki.

Chris Tall meint: "In der Jury von "Das Supertalent" zu sitzen, ist eine riesengroße Ehre für mich! Ich kann vor Aufregung jetzt schon kaum schlafen. Nichts was dort passiert, steht in einem Drehbuch. Das macht „Das Supertalent“ so legendär, spannend und interessant. Ich freue mich wirklich sehr! Um runterzukommen, versuche ich mir einzureden: `Chris, es ist eine ganz normale Show. Nur eben mit Menschen, die ganz viel können. Nicht so wie Du."

Daniel Hartwich wird die Show in Zukunft nicht mehr alleine moderieren. Wie bei "Let's Dance" wird ihm Victoria Svarowski an die Seite gestellt. Sie war 2010 bereits als Jurorin bei "Das Supertalent" dabei. "Ich freue mich sehr zum 'Supertalent' zurückzukehren. Es schließt sich ein Kreis. Meine TV-Reise führte mich von meiner ersten Fernsehshow 'Let's Dance' zum 'Supertalent' und jetzt komme ich als Moderatorin von 'Let's Dance' zurück zum 'Supertalent'." Das eingespielte "Let's Dance"-Moderatoren-Duo wird nicht nur die Talente anmoderieren, sondern auch backstage mit ihnen fiebern und hautnah dabei sein, wenn Träume wahr werden oder zerplatzen.

Die Aufzeichnungen der Castings starten am 28. August in Bremen. Noch kann man sich als Talent bewerben.

Quelle: areh