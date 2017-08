"ZDFzeit"-Reportage

"Macht! Kampf! Wahl!": Wofür Schulz und Merkel stehen

Von Sven Hauberg

Was wird in den nächsten vier Jahre die Fernsehbildschirme dominieren: Merkels Raute oder Schulz' Kassengestell? Tatsächlich mag nach vielen Jahren großer Koalition so manch einen das Gefühl beschleichen, es seien lediglich Kleinigkeiten, in denen sich die großen Parteien und ihre Spitzenkandidaten unterscheiden. Dabei wird vor allem Martin Schulz nicht müde zu betonen, was er alles anders machen will als Angela Merkel.

Die ZDF-Reportage "Macht! Kampf! Wahl! Merkel gegen Schulz" macht den Kandidatencheck und fragt wenige Wochen vor der Bundestagswahl, welche Ziele die CDU-Frau und ihr Herausforderer von der SPD verfolgen.

Für ihren Film haben Mathis Feldhoff und Andreas Huppert die beiden Kandidaten über mehrere Monate begleitet und mit Weggefährten von Merkel und Schulz gesprochen. Zu Wort kommen auch prominente Politiker wie Horst Seehofer, Sigmar Gabriel, Wolfgang Schäuble und Andrea Nahles sowie die Parteibasis von SPD und den Unionsparteien.

Quelle: teleschau – der Mediendienst