Aus heimlichen Treffen wurde Liebe: Roland Kaisers Ehe mit Silvia

13.01.2026, 08.39 Uhr
von Nicole Jansen
Roland Kaiser ist nicht nur als Schlagerstar bekannt, sondern auch für sein bewegtes Liebesleben. Nach zwei gescheiterten Ehen fand er mit Silvia sein wahres Glück. Eine Erzählung von Liebe, Trennung und einem Neuanfang, der alles veränderte.
Roland Kaiser mit Ehefrau Silvia und Tochter Annalena.
Roland Kaiser mit Ehefrau Silvia und Tochter Annalena.  Fotoquelle: picture alliance / Eventpress | Eventpress Golejewski

Roland Kaiser riskiert alles für die Liebe – und zahlt dafür einen hohen Preis. Zwischen Karriere, Schuldgefühlen und Sehnsucht findet der Schlagerstar erst nach zwei bitteren Trennungen die Frau, mit der er wirklich ankommen kann.

Ehe mit Christina: Warum ihre Liebe zerbrach

Seine erste Ehe führte Roland Kaiser mit Christina. In den 1980er-Jahren stand er beruflich auf dem Höhepunkt – und war gleichzeitig ein gefragter Frauenschwarm. So lernte er Christina kennen, doch die Ehe hielt dem turbulenten Leben eines Stars nicht stand.

Die Beziehung zerbrach letztlich an seiner Karriere, die für ihn damals oberste Priorität hatte. Er war ständig unterwegs, wie er später selbst einräumte: „Ich habe Konzerte, Interviewtermine, Verpflichtungen. Meine Plattenfirma erwartet, dass ich auftrete. Und ich will auch auftreten, sonst ist meine Karriere morgen wieder vorbei.“

Zweite Ehe, zweites Scheitern: Roland Kaiser und Anja

In zweiter Ehe war Roland Kaiser mit Schauspielerin Anja Schüte verheiratet. Doch auch diese Beziehung stand unter keinem guten Stern. Aus der Ehe stammt Sohn Hendrik, der 1990 geboren wurde.



Das Eheglück zerbrach jedoch – und diesmal lag der Grund nicht in Kaisers Karriere, sondern in einer Frau, die bereits seit Jahren in seinem Leben eine Rolle spielte: Silvia, seine heutige Ehefrau. Die beiden hatten sich schon 1984 nach einem Konzert kennengelernt und zunächst eine enge Freundschaft aufgebaut. Im Oktober 1993 änderte sich diese Verbindung – und aus Freundschaft wurde Liebe.

Silvia: Die Frau, die Roland Kaiser sein wahres Glück schenkte

Im Oktober 1993 trafen sich Silvia und der Schlagerstar, die beide noch liiert waren, erneut. Er lud sie zu seiner Tour ein – und später beschreibt Roland Kaiser diesen Moment in seiner Autobiografie als den Punkt, an dem „der Beginn unserer heimlichen Beziehung“ lag. Fast zehn Jahre nach ihrer ersten Begegnung sah er wieder „diese großen grünen Augen“, in denen er „Wärme und Fürsorge und immer auch einen Funken Erotik“ gefunden hatte.

Von diesem Zeitpunkt an trafen sich die beiden heimlich, doch schon bald blieb ihre Beziehung nicht unbemerkt. Kaiser schreibt offen, dass sowohl er als auch Silvia wussten, welche Folgen ihre Gefühle haben würden. Sie hatten beide Familien, „die wir auseinanderrissen, wenn sie ihren Mann und ich meine Frau verließ“. Trotzdem wurde ihm klar, dass Silvia die Frau war, mit der er sein Leben teilen wollte – jemand, mit dem er „Zahnpastatube und Abwasch teilen, Kinder bekommen, ein Haus bauen, einen Baum pflanzen, alt werden“ wollte.

1996 heirateten die beiden. Bis heute – seit mittlerweile 27 Jahren – sind sie glücklich miteinander. Ihre Ehe wurde durch die gemeinsamen Kinder Annalena und Jan gekrönt. Dass Roland Kaiser in die Vaterrolle hineinwuchs, führt er ebenfalls auf seine Frau zurück. Er schreibt, dass er diesen Schritt meistern konnte, „weil Silvia mit ihrer Liebe, ihrer Bodenständigkeit und ihrer Gradlinigkeit Sicherheit gab“. An ihrer Seite fand er das Vertrauen, „mich auf das Wagnis Familie mit Haut und Haaren einzulassen“.

