Große deutsche Stars und ihre Künstlernamen: So heißen die Promis wirklich

Der Name Hella Kemper passt irgendwie nicht so richtig zu einer exzentrischen, schrillen und witzigen Bühnenpersönlichkeit. Kein Problem. Frau Kemper machte sich einen Spaß und wählte den pseudo-adeligen Bühnennamen Hella von Sinnen.

Ein Name wie Anis Mohamed Youssef Ferchichi ist nicht nur wenig griffig, sondern lässt auch das vermissen, was im Deutsch-Rap (früher) gefragt war: Härte und Street-Credibility. Also trat der Rapper erst als Sonny Black – der Spitzname eines US-Gangsters – und später martialisch als Bushido auf, was aus dem Japanischen übersetzt so viel wie „Weg des Kriegers“ bedeutet. Was wohl aus seiner Karriere geworden wäre, wenn er einfach den letzten Teil seines Nachnamens verwendet und sich „Chichi“ genannt hätte?