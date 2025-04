Inka Bauses Pläne: "Ich arbeite jemand Jüngeren ein und dann gebe ich auch einfach mal ab"

Inka Bause, den meisten TV-Zuschauern als Moderatorin des RTL-Kult-Formats „Bauer sucht Frau“ bekannt, fühlt sich nicht nur in der Rolle der Verkupplerin liebeswilliger Landwirte wohl. Die Entertainerin ist ebenfalls in der Schlagerwelt zuhause. Mit „Lebenslieder“ veröffentlichte sie im Jahr 2020 ihr neuntes und vorerst letztes Album. In einem aktuellen Interview sprach die Moderatorin über ihr Schlager-Comeback und ihr neues Album. Dort verriet sie auch ihre eigene Haltung zur Schlagerbranche.

Vor der Moderation kam der Gesang 1984, kurz vor dem Zerfall der DDR, stellte sich die damals 16-jährige Ostdeutsche in einer Silvestersendung erstmals dem Fernsehpublikum vor. Von diesem Moment an ging es mit ihrer Karriere steil bergauf. Als Sängerin erhielt Inka Bause zahlreiche Preise und Auszeichnungen. Die heute 56-Jährige ist nach wie vor ein gern gesehener Gast im „ZDF-Fernsehgarten“ oder bei Florian Silbereisen (43). Als Moderatorin trat sie im Alter von 20 Jahren erstmals in Erscheinung. Während ihrer erfolgreichen Karriere agierte das Ausnahmetalent darüber hinaus als Schauspielerin, unter anderem in der ZDF-Serie „Das Traumschiff“. Aktuell, im Jahr 2025, feiert Inka Bause zwei bedeutsame Jubiläen: 40 Jahre Bühnenkarriere als Schlagersängerin und 20 Jahre Moderation des RTL-Formats „Bauer sucht Frau“. Genau der richtige Zeitpunkt für ihr Schlager-Comeback!

Inka Bause zurück in der Schlagerwelt „Nach fünf Jahren Pause bin ich wieder als Schlagersängerin aktiv und will mit meiner Musik schöne Gefühle und Hoffnung schenken“, verrät Inka Bause im Interview mit „Superillu“. Während ihrer fünfjährigen Abwesenheit hat sich in der Schlagerwelt einiges verändert, und das nicht nur zum Positiven. So findet Inka Bause auch kritische Worte: „Ich finde, der Schlager steckt momentan in einer Sackgasse. Es klingt alles unfassbar gleich. Es gibt ein paar Produzenten, die das Monopol haben.“ Aus diesem Grund engagierte sie für die Produktion ihres am 11.04.2025 erscheinenden Albums „Inka“ einen jüngeren Produzenten, der zuvor in anderen Genres aktiv war.

„Inka“ – mehr als nur ein neues Album Für die „Bauer sucht Frau“-Moderatorin ist dieses Album weit mehr als eine weitere Veröffentlichung unter vielen. Es kennzeichnet das große Highlight ihres 40-jährigen Bühnenjubiläums. „Inka“ feiert die außergewöhnliche, vier Jahrzehnte anhaltende Reise voller Musik, Emotionen und unvergesslichen Augenblicken. In diesem Sinne markiert dieses Bühnenjubiläum sowohl einen Rückblick, als auch einen Aufbruch zu neuen Ufern.

Inka Bause im Herbst 2025 auf großer Jubiläums-Tournee Trotz oder gerade auf Grund ihrer kritischen Sicht freut sich die Sängerin umso mehr auf ihre Rückkehr in die Schlagerbranche. Ihr Comeback und das Jubiläumsalbum werden mit einer großen Tournee gebührend gefeiert. „Inka Bause – 40 Jahre Musik – die Tour zum Jubiläum“ startet im Herbst 2025. Den Auftakt feiert die Leipzigerin in Halle an der Saale am 22. Oktober 2025. Bis zum 22. November 2025 macht sie anschließend in ihrer ehemaligen Heimat halt. Unter anderem spielt sie in Potsdam, Rostock, Erfurt, Magdeburg, Leipzig und Chemnitz, wo schließlich der Tour-Abschluss stattfindet.

Und wie steht es um die „Bauer sucht Frau“-Moderation? Während dieses Jahr für Inka Bause ganz im Zeichen der Schlagermusik steht, macht sie sich Gedanken über den weiteren Verlauf ihrer Moderation von „Bauer sucht Frau“. Offenbar denkt das sympathische Allround-Talent darüber nach, diese zu beenden. „Ich möchte auch nicht irgendwann die Großmutter der Bauern sein können. […] Ich habe als Tochter der Bauern angefangen, habe mich dann zur Mutter vorgearbeitet – das reicht dann auch, glaub´ ich, irgendwann“, erklärte sie unlängst in einem Interview. Vorerst jedoch besteht kein Grund zur Sorge. Laut Inka wird es noch etwas dauern, bis sie die Erfolgsshow hinter sich lassen wird: „Das 25. Jubiläum würde ich schon noch machen, aber vielleicht würde ich dann auch irgendwann sagen: ‘Ich arbeite jemand Jüngeren ein und dann gebe ich auch einfach mal ab’.“ Für alle Fans der Moderatorin gibt es also für die kommenden fünf Jahre viele gute Gründe zum Feiern.