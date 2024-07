Nach Ralf Schumachers Outing: Hat Cora Anspielungen im RTL-Dschungelcamp gemacht?

Sein Coming-out brachte ihm eine Welle an Sympathie und Glückwünschen ein: Nun hat sich Ralf Schumacher für die vielen positiven Rückmeldungen bedankt. Noch nicht öffentlich geäußert hat sich hingegen Cora. Doch es wird spekuliert, ob seine Ex-Frau bereits im RTL-Dschungelcamp Andeutungen zu einem kommenden Coming-out gemacht hat.

Ralf Schumacher überrascht viele Fans

Es war fraglos ein großer Schritt für Ralf Schumacher: Am Sonntag veröffentlichte der frühere Formel-1-Rennfahrer ein Paarfoto von sich und seinem Partner Étienne in den sozialen Medien. "Das Schönste im Leben ist, wenn man den richtigen Partner an seiner Seite hat, mit dem man alles teilen kann", schrieb der 49-Jährige dazu. Es war das Coming-out des Motorsportlers, der lange Jahre mit Cora Schumacher (47) verheiratet war.