Neue Infos zum Tod der Rosenstolz-Sängerin: "Auffindesituation und weitere Umstände"

Der plötzliche Tod von Anna R. hat zahlreiche Menschen schockiert. Mit nur 55 Jahren wurde die Rosenstolz-Sängerin tot in ihrer Wohnung in Berlin aufgefunden. Warum musste Anna R. so früh sterben? Nun gibt es neue Informationen zum überraschenden Ableben der Musikerin.

Todesursache bekannt War es Mord? War es ein Unfall? Oder vielleicht Selbstmord? Nach dem Tod von Anna R. stellen sich viele Fragen. Die Sängerin, die mit bürgerlichem Namen Andrea Rosenbaum und später Andrea Neuenhofer hieß, wurde leblos in ihrer Berliner Wohnung gefunden, doch was steckt dahinter? "Sie hatte noch viele Musikpläne", hieß es in der Meldung auf Instagram, die ihren Tod bekannt machte. Ein Freund soll den Notruf gewählt haben, als er die Sängerin telefonisch nicht erreicht hatte. Nun wurde bekannt gegeben, dass die Todesursache von Anna R. klar ist.

Keine offizielle Trauerfeier Auch Peter Plate reagierte geschockt über die Nachricht. 1991 gründeten die beiden die Band Rosenstolz. 13 Jahre, fünf Nummer-eins-Alben und Dutzende Goldene Schallplatten später, erklärten die beiden das Ende der Band. "AnNa, du wirst mir so fehlen. Mein ganzes Leben, meine Jahre in Berlin – all das war mit dir verbunden. Rosenstolz war eine der schönsten Zeiten meines Lebens. Rosenstolz, das waren du und ich. Und jetzt bist du nicht mehr da", schrieb Peter Platte auf Instagram. Vor dem Theater des Westens wurde nun ein Bild von Anna R. aufgehängt, unter dem Fans zahlreiche Blumen, Kerzen und Abschiedsbriefe niedergelegt haben. Eine offizielle Trauerfeier wird es wohl, laut "Bunte"-Informationen, nicht geben.



Ermittler äußern sich zum Tod von Anna R. Die Ermittlungen in dem Todesfall sind nun abgeschlossen. Nach kurzer Zeit soll für die Mediziner bei der Obduktion klar gewesen sein, woran Anna R. starb. Eine Fremdeinwirkung kam nicht infrage. "Die Auffindesituation und weitere Umstände, die unter anderem durch die Befragung des Umfelds ermittelt wurden, sprechen deutlich gegen ein Fremdverschulden", erkälten die Ermittler. Anna R. berichtete selbst von ihrer Autoimmunerkrankung. Ob diese Krankheit etwas mit ihrem Tod zu tun hat, bleibt allerdings unklar. Wie die "Bild" berichtet, möchte die Familie die genaue Todesursache nicht bekannt geben.

Was ist mit dem Hund der Rosenstolz-Sängerin passiert? Als Anna R. aufgefunden wurde, war ihr Hund Emil an ihrer Seite. Der Vierbeiner war auch auf dem Cover ihres letzten Albums "König:in" zu sehen und begleitete die Sängerin seit vielen Jahren.

Anna R. mit ihrem Hund Emil. (Foto: Instagram Screenshot/Anna R.)

Über die Tierhilfe kam Emil zu ihr. Zuvor führte ihr treuer Begleiter ein Leben als Straßenhund. Zahlreiche Menschen haben sich nach dem Ableben von Anna R. gefragt, was aus Emil geworden ist. "Emil ist gut versorgt und bei Freunden von AnNa untergekommen", gab ihr Manager Frank Wiedermann Auskunft.