"Sommerhaus der Stars": Claudia Obert klagt über heftigen Liebeskummer

Kandidaten der dritten Staffel

"Are You The One - Realitystars in Love": Das sind die Teilnehmer von Staffel drei!

Moderatorin Sophia Thomalla wird in "Are You The One - Realitystars in Love" mal wieder Promis zusammenbringen. Dieses Mal soll es noch heißer, noch romantischer und spektakulärer werden. Welche 20 Promis machen bei dem Liebes-Abenteuer mit? Hier gibt es die Infos zur beliebten Dating-Show.

MEHR