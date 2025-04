"Traumschiff"-Star Daniel Morgenroth über Florian Silbereisen und das "Dschungelcamp"

Seit 2019 ist Daniel Morgenroth als Staff-Kapitän Martin Grimm mit dem ZDF-"Traumschiff" unterwegs. In der neuen Folge am Ostersonntag um 20.15 Uhr geht die Reise nach Miami. Zuletzt sind Gerüchte aufgetaucht, Daniel Morgenroth könnte Florian Silbereisen als "Traumschiff"-Kapitän ersetzen? Stimmt das? Und wie nutzt der 61-Jährige die Zeit an Bord, wenn mal nicht für die ZDF-Reihe gedreht wird? Prisma konnte darüber mit Daniel Morgenroth sprechen.