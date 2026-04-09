Überraschendes Aus für "Beatrice Egli Show": Sie wird den "Fokus auf das Neue legen"

Es ist die nächste bittere Nachricht für Schlagerfans: Nach dem Aus von "Immer wieder sonntags" hat nun auch Sängerin Beatrice Egli auf Instagram verkündet, dass ihre "Beatrice Egli Show" nicht mehr fortgesetzt wird.

In einem Video wandte sich die 37-Jährige direkt an ihre Community und erklärte: "Ihr wisst, ich teile meine News immer als Erstes mit euch und dieses Jahr wird sehr viel Neues passieren." Aus diesem Grund müsse sie sich von alten Projekten verabschieden – und zwar ihrer "Beatrice Egli Show".

"Und weil viel Neues passieren wird, werde ich vorerst keine 'Beatrice Egli Show' mehr machen", erklärt die Schlagersängerin. Sie habe sich demnach selbst für den Schritt entschieden und bereits den Sender und die Produktionsfirma informiert. Egli betont, sie sei "voller Dankbarkeit für wunderschöne Sendungen, die wir gemacht haben", wolle ihren Fokus nun jedoch "auf das Neue legen".

Beatrice Egli freut sich auf Jahr mit "tollen Projekten" Auch der SWR bestätigte in einer Mitteilung das Ende der Sendung. Clemens Bratzler, Programmdirektor Information beim SWR betont, Beatrice Egli habe ihn nicht nur "durch ihre vielen Talente als Gastgeberin beeindruckt, sondern auch durch die großartige Zusammenarbeit, die uns allen im SWR viel Spaß gemacht hat". Er betont weiter: "Schade, dass die gemeinsame Reise nun zu Ende geht. Aber es passt zu Beatrice, dass sie sich immer wieder neuen Herausforderungen stellen möchte." Dafür wünsche man der Schlagersängerin alles Gute.

Eglis Community auf Instagram reagiert mit Verständnis – und Vorfreude. Denn für Egli steht nicht nur ihre große Tour im Herbst an, sie verspricht außerdem: "Es wird ein besonderes, stylisches, cooles, neues Jahr mit wirklich tollen Projekten."

"Die Beatrice Egli Show" wurde erstmals im April 2022 ausgestrahlt. Seitdem wurden jährlich zwei Ausgaben gezeigt. Die achte und letzte Show lief im Dezember 2025.

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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