DAZN, Sky und Co.: Sport-Streamingdienste im Vergleich – Kosten und Angebot

Welcher Sport-Streamingdienst bietet was? Und wie hoch sind die Kosten? Wir haben den Vergleich gemacht.

Am 5. August startet die Bundesligasaison 2022/23. Wer die Fußballspiele live verfolgen möchte, muss sich, dank der Aufteilung der Senderechte, auch in der kommenden Spielzeit wieder auf einen Übertragungs-Wirrwarr bei den Streaminganbietern einstellen – und vor allem ordentlich in die Tasche greifen.

DAZN Vor allem DAZN-Abonnenten bekommen derzeit die gestiegenen Kosten zu spüren. In diesem Jahr gab der Streamingdienst bekannt, den Abo-Preis nicht nur für Neukunden, sondern auch für Bestandskunden deutlich zu erhöhen. Kostete ein Monatsabonnement bei DAZN bislang 14,99 Euro, verdoppelt sich der Preis für neue und alte Kunden nun auf 29,99 Euro. Die günstigste Möglichkeit eines DAZN-Abonnements ist danach 24,99 Euro monatlich bei Vertragsbindung für ein Jahr. Sky-Kunden bekommen DAZN dank einer Kooperation derzeit noch etwas günstiger.

106 Bundesliga-Spiele überträgt DAZN in der kommenden Saison. 103 davon exklusiv. Darunter fallen alle Freitags- und Sonntagsspiele, die bis auf drei Ausnahmen nun ausnahmslos beim Münchner Streaminganbieter und nicht mehr im Free-TV oder bei anderen Pay-TV-Sendern laufen. Dazu zeigt der Streamingdienst nahezu die komplette Champions League: 121 von 137 Spielen laufen in Deutschland live und exklusiv nur bei DAZN. Dazu kommt die Übertragung weiterer europäischer Fußballligen und anderer Sportarten. Dazu zählt unter anderem US-Sport wie American Football, Basketball oder Eishockey, aber auch Boxen, Dart oder Handball stehen bei DAZN auf dem Programm.

Sky/WOW Die Samstagsspiele der Fußball-Bundesliga sowie die beliebte Bundesliga-Konferenz gibt es für Fans dagegen nur bei Sky. Das entsprechende Bundesliga-Paket kostet für Neukunden 20,75 Euro, danach 32 Euro monatlich. Dazu gibt es alle Spiele der 2. Bundesliga sowie alle Relegationsspiele und den Supercup. Wer zudem Spiele im DFB-Pokal bei Sky sehen möchte, benötigt zusätzlich das Sport-Paket. Das kostet 17,25 Euro für Neukunden, danach 25 Euro monatlich. Das kombinierte Bundesliga- und Sport-Paket kostet zum regulären Preis 40 Euro im Monat (mit dabei in jedem Sky-Paket sind auch Serien). Neben deutschem Fußball können sich Abonnenten des Sport-Pakets noch auf die englische Premiere League, auf Formel 1 und weiteren Motorsport sowie Handball, Tennis oder Golf freuen.

Wer bislang das Sky Ticket nutzte, muss sich ebenfalls auf Veränderungen einstellen. WOW heißt nun das alternative Streaming-Angebot von Sky, das Sky Ticket abgelöst hat. Die große Vielfalt von Sky Sport bietet WOW ebenfalls an. Das Supersport-Abo mit dem gesamten Sport-Angebot gibt es für 29,99 Euro pro Monat oder im Jahresabonnement mit dem Vorteilsangebot von 24,99 Euro pro Monat an.

Amazon Prime Video Seit der Saison 2021/22 mischt auch der Versandhändler und Streaminganbieter Amazon bei der Übertragung von Fußballspielen in Deutschland mit. Dabei hat sich Amazon Prime Video auf die Übertragung der Champions League fokussiert. In der Saison 2022/23 strahlt Prime Video das Topspiel am Dienstag jedes Spieltages aus. Dies gilt ab den Play-Offs über die Gruppenphse bis hin zum Halbfinale. Dabei wird Prime Video am Dienstag ein Spiel eines deutschen Teams zeigen, solange noch mindestens eine deutsche Mannschaft dabei ist. Weitere Sportübertragungen bietet Amazon jedoch nicht an.

Und auch Amazon erhöht die Preise für Prime-Kunden. Wie der US-Konzern bekannt gab, müssen Prime-Kunden ab dem 15. September 8,99 Euro statt bislang 7,99 Euro monatlich bezahlen. Das entspricht einer Preissteigerungsrate von 12,5 Prozent. Der Tarif des Jahres-Abonnements steigt sogar um 30 Prozent von 69 auf 89,90 Euro. Das Unternehmen begründet den Preisanstieg mit "generellen und wesentlichen Kostenänderungen aufgrund von Inflation", die "auf von uns nicht beeinflussbaren äußeren Umständen beruhen".

RTL+ Doch damit noch nicht genug. Fans der UEFA Euroa League oder Conference League benötigen noch einen weiteren Streaminganbieter. Seit 2020 hält RTL die Rechte für insgesamt 282 Spiele der beiden Wettbewerbe. Highlightspiele sind im Free-TV bei RTL oder beim Nischen-Kanal Nitro zu sehen. Weitere nur beim hauseigenen Streamingdienst RTL+. Ein Monatsabo für RTL+ kostet ab 4,99 Euro.

MagentaTV Auch die Telekom beziehungsweise MagentaTV hält einige Fußballrechte. Sportliebhaber können mit dem Magenta-Sport-Paket alle Spiele der WM 2022 (16 davon exklusiv), der 3. Liga und der Frauen-Bundesliga sehen. Mit im Paket sind zudem alle Spiele der Deutschen Eishockeyliga (DEL), dazu die Topspiele der Deutschen Eishockey-Nationalmannschaft und des Deutschland Cups empfangbar. Darüber hinaus bietet MagentaTV ein großes Basketball-Angebot an. Darin enthalten sind alle Spiele der Basketball-Bundesliga (BBL), des BBL-Pokals, der Euroleague sowie die Partien der Basketball-Europameisterschaft 2022 und alle Begegnungen der Deutschen Nationalmannschaft. Magenta Sport kostet für Telekom-Kunden 4,95 Euro monatlich im Jahresabo beziehungsweise 9,95 Euro pro Monat. Für Abonnenten ohne Telekomvertrag kostet das Jahresabo 9,95 Euro monatlich und das Monatsabo 16,95 Euro.

Sportdigital Wer sich für Fußball abseits der deutschen und europäischen Wettbewerbe interessiert, kommt bei Sportdigital auf seine Kosten. Sportdigital ist die Plattform für Live-Fußball rund um den gesamten Globus. Das Portal hält Rechte an insgesamt 21 Fußballligen und -wettbewerben aus Asien, Südamerika, Afrika oder den kleineren Ligen aus Europa wie Polen, Niederlande oder Türkei. Außerdem bietet Sportdigital Magazine und Dokus rund um den internationalen Fußball an. Für den Zugang zur Mediathek bietet der Streaminganbieter Tages-, Monats- und Jahres-Pässe an. Mit einem gebuchten Pass können Nutzer dann uneingeschränkt alle Übertragungen von Sportdigital schauen. Ein Tagespass kostet demnach 2,99 Euro, ein Monatspass ist für 4,99 Euro zu haben. Der Jahrespass kostet 44,99 Euro.

Sonstige Livestream-Angebote Neben Fußball und den großen Streaminganbietern, gibt es zudem weitere Plattformen, die reichlich Livesport in petto haben. Doch auch dort ist es nicht ganz einfach, den Überblick zu behalten.

Joyn+ Sportübertragungen und -Dokumentationen bietet auch der Münchner Streamingdienst Joyn+ in Kooperation mit Sport1 und Eurosport an. Von American Football über Tennis und Basketball bis zu Formel E, Wintersport und E-Sport bietet Joyn+ reichlich Livesport. Dazu kommen auch einige Fußballrechte wie die U21-Nationalmannschaft. Darüber hinaus finden Nutzer auf der Plattform mehr als 60 TV-Sender, darunter eben auch SPORT1, Eurosport 1 und Red Bull TV – das sogar nur mit Registrierung kostenlos. Ein monatliches Abo für Joyn+ kostet 6,99 Euro.

SportdeutschlandTV SportdeutschlandTV ist ein Streamingangebot des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) und hat sich vor allem auf die Übertragung kleinerer Ligen wie der 2. Handball-Bundesliga sowie Randsportarten wie Faustball, Beachvolleyball oder Tischtennis spezialisiert. Die Nutzung von SportdeutschlandTV ist grundsätzlich kostenlos, lediglich einige, wenige Premiumvideos sind kostenpflichtig.