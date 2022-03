Streaming-Anbieter im Vergleich: Für wen loht sich Netflix, Amazon und Co?

Filme und Serien auf Abruf: Mit diesem Angebot punkten Streamingdienste wie Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ immer mehr – nicht nur bei der jungen Zielgruppe. Doch wer bietet was? Und wo lohnt sich ein Abo? Die Streaming-Amnbieter im Vergleich.

NETFLIX Die Konkurrenten auf dem Video-Streaming-Markt nehmen zu, doch Netflix sichert sich, zusammen mit dem Konkurrenten Amazon, noch den Platz an der Spitze in Deutschland. Dies liegt nicht zuletzt an der gigantischen Auswahl an Serien und Filmen und an den Eigenproduktionen, die regelrechte Hypes auf der ganzen Welt auslösen.

Was kostet es? Das kommt auf das ausgewählte Abo an. Die Abos unterscheiden sich jedoch nicht im Inhalt, sondern in der Anzahl der Geräte, auf denen gleichzeitig gestreamt werden kann. Für 7,99€ im Monat kann in Standardauflösung SD auf einem Gerät gestreamt werden. Für 12,99€ im Monat sind zwei Geräte sowie HD-Auflösung und für 17,99€ im Monat vier Geräte und HD, 4K und UHD verfügbar.

Was wird geboten? Netflix kann ein enorm weitreichendes Angebot an Inhalten liefern, was jeden Monat erweitert wird. Egal ob Filme, Serien oder Dokumentationen, der Streaming-Riese verfügt über viele lizenzierte Inhalte von Distributoren wie Universal Pictures, Warner Bros oder Sony Pictures Entertainment. Auch wenn Netflix durch den Start von Konkurrenzplattformen wie Disney+ und Co. wieder einige Rechte verloren hat, bleibt die Auswahl riesig und abwechslungsreich, sodass wirklich für fast jeden noch so speziellen Geschmack etwas dabei ist. Und diese Individualitäten nimmt Netflix besonders ernst, so setzt der Streamingdienst auf zielgerichtete Auswertungen des Nutzerverhaltens. Die wichtigen Insights darüber, was die Zuschauer wollen – oder auch nicht wollen – helfen Netflix besonders bei den eigenen Produktionen. Diese Netflix-Originals werden regelmäßig zum großen Erfolg, denkt man beispielsweise an die südkoreanische Horrorserie "Squid Game" oder die Doku-Reihe "Tiger King", die auf der ganzen Welt einen Personenhype um den Raubtierbesitzer Joe Exotic auslöst.

Bekannsteste Inhalte "House of Cards" (politische Drama-Serie mit bisher 6 Staffeln)

"Tiger King" (Dokureihe über den Raubtierhalter Joe Exotic und die bizarre Unterwelt der Großkatzenzüchter in Amerika)

"Stranger Things" (Science-Fiction-Mysteryserie)

"The Irishman" (Krimidramafilm der 2020 für einen Oscar nominiert war)

"Squid Game" (südkoreanische Horrorserie, die zum globalen Phänomen wurde) Für wen ist es was? Für neugierige Serien-Junkies, denen ein großes und diverses Portfolio wichtig ist. Mit Netflix kann man definitiv viel Neues entdecken und sich inspirieren lassen.

Highlights 2022 "Toni Erdmann" (Dramedy über einen Musiklehrer mit ausgeprägtem Hang zum Scherzen, ab 30. März)

"Human Resources" Staffel 1 (Big Mouth Spin-Off und Animation für Erwachsene, ab 18. März)

"Bridgerton" Staffel 2 (Fortsetzung der romantischen Historienserie, die 2020 die Netflix-Charts eroberte, ab 25. März) AMAZON PRIME VIDEO Der US-amerikanische Online Versandhändler Amazon ist im Leben vieler Menschen unverzichtbar geworden. Seit 2005 (in Deutschland seit 2007) bietet der Versand-Riese mit Amazon Prime einen exklusiven Mitgliederservice an, damit die Waren noch schneller und günstiger ihre Käufer erreichen. Der in Prime enthaltene Streamingdienst Prime Video ist heute neben Netflix einer der beiden Platzhirsche auf dem Streaming-Markt.

Was kostet es? 7,99€ im Monat (69€ im Jahresabo). Studenten, Auszubildende und Rundfunkgebührenbefreite KundInnen erhalten 50% Rabatt.

Was wird geboten? Ungebremstes Streamen von tausenden Serien und Filmen in 4K-Auflösung. Das Angebot ist riesig, zusätzlich zur Mediathek können außerdem noch weitere Inhalte, darunter bekannte Blockbuster, kostenpflichtig ausgeliehen oder erworben werden. Das Streamen und Herunterladen ist auf vielen Endgeräten möglich. Amazon produziert, wenn auch nicht so viele wie Netflix, eigene Originals. Beim Angebot von Filmen und großen Blockbustern hat der Streamingdienst von Amazon jedoch die Nase vorn. Generell ist das Angebot so groß, dass es diverse Genres abdeckt und alle Inhalte schlüssig in Kategorien für die Nutzer sortiert. Die Kirsche auf der Torte, die beim Konkurrenten Netflix so nicht zu finden ist: als Prime-Kunde hat man nicht nur Zugriff auf das Video-Angebot, sondern profitiert automatisch auch von anderen Mitglieder-Vorteilen. Dazu zählen die besonders schnelle, kostenlose und flexible Versandoption, Zugriff auf das Musik-Streaming-Angebot, auf E-Books sowie auf kostenlose Spielinhalte in der "Prime Gaming"-Sektion. Natürlich darf auch der Lieblingssport der Deutschen nicht fehlen. Prime Video zeigt seit der Saison 2021/22 das Topspiel am Dienstag jedes Spieltags der UEFA Champions League – und das für die nächsten drei Saisons.

Bekannteste Inhalte "LOL: Last One Laughing" (Comedy-Sendung in der Comedians sechs Stunden gemeinsam verbringen müssen, ohne dabei zu lachen)

"The Marvelous Mrs Maisel" (Comedy-Drama-Serie in der Mrs. Maisel in den 1950er Jahren ihr Stand-Up Comedy Talent entdeckt)

"Borat 2" (Fortsetzung des erfolgreichen 2006 erschienenen Films Borat – eine Mockumentary über den fiktiven Kasachen Borat, die seinen Weg in die USA begleitet) Für wen ist es was? Für alle, die die Vorteile einer großen, geschlossenen Unterhaltungs-Welt sehen. Wenn man sowieso Interesse an Musikstreaming oder E-Books hat, bietet eine Prime-Mitgliedschaft den Vorteil, dass man all diese Angebote auf einer Plattform findet und nicht zig unterschiedliche Abos abschließen muss. Das große und diverse Videoangebot bietet zudem viel Abwechslung.

Highlights 2022 "The LEGO Movie 2" (Computeranimierter Film, der auf dem Baukastensystem Lego basiert, ab 13. März)

"Upload" (Fortsetzung der Science-Fiction-Comedy-Drama-Fernsehserie über das Leben im Jahr 2033, Staffel 2 ab 11. März)

"Lizzo’s Watch Out for the Big Grrrls" (Talentshow mit Sängerin Lizzo und einem Fokus auf Body Positivity, Staffel 1 ab 25. März) APPLE TV+ Seit November 2019 ist auch der Tech Riese Apple in das Streaming-Geschäft eingestiegen. Das Unternehmen, das sonst oft als innovativer Vorreiter bejubelt wird, betrat mit seinem eigenen Video-on-Demand-Dienst Apple TV+ vergleichsweise spät den bereits konkurrenzreichen Streaming-Markt. Beim Betrachten des Angebots fällt jedoch auf, Apple war sicherlich kein Spätzünder, sondern setzt, wie so oft, auf seine eigene, sich von der Konkurrenz abgrenzende Strategie. Für Apple TV + lautet diese: Qualität, statt Quantität.

Was kostet es? Normalerweise kostet ein Abo bei Apple TV + 4,99€ im Monat. Mittlerweile vergibt Apple beim Kauf eines qualifizierten Apple-Geräts drei Monate kostenlose Apple TV+-Nutzung. Über eine Familienfreigabe lässt sich der Account auf bis zu 6 Accounts erweitern. Zusätzlich können weitere Titel kostenpflichtig geliehen oder gekauft werden. Apple TV+ ist auch in Apple One enthalten, mit dem Nutzer bis zu vier weitere Apple-Services in einem Monatsabo, ab 14,95 € / Monat, kombiniert.

Was wird geboten? Apple TV + kann bisher noch lange nicht ein so großes Angebot an Inhalten zur Verfügung stellen wie andere Streaming-Anbieter. Ein wichtiger Grund dafür: Apple setzt ausschließlich auf Eigenproduktionen. Diese Apple Originals sind jedoch hochwertig, exklusiv und vielfältig. Die Genres reichen von preisgekrönten Serien über Dramen und Komödien bis hin zu Dokumentationen und kindergerechten Inhalten. Jeden Monat sollen neue AppleOriginals zur Verfügung stehen. Die Apple-TV-App kann ebenfalls auf Android-Geräten heruntergeladen werden.

Bekannteste Inhalte "Ted Lasso" (Comedy-Serie , in welcher ein Football Coach aus den USA in London als Fußball-Trainer des AFC Richmond engagiert wird)

"The Morning Show" (Eine emmy-prämierte Drama-Serie mit den ausgezeichneten Darstellerinnen Reese Witherspoon und Jennifer Aniston)

"Stories" (Anthologie von Steven Spielberg, in welcher Filmemacher, Regisseure und Autoren mit Geschichten die Fantasie der Zuschauer anregen) Für wen ist es was? Vor allem lohnt es sich für Leute, die sich sowieso gerne im Apple-Universum aufhalten und eventuell sogar gerade erst ein neues Gerät erworben haben. Interessant ist es auch für Liebhaber exklusiven Entertainments, die Wert auf hochwertige Inhalte mit großen Namen legen.

Highlights 2022 "WeCrahed" (Drama-Serie, die den Aufstieg und Fall des milliardenschweren Unternehmens WeWork thematisiert, ab 18. März 2022)

"Die letzten Tage des Ptolemy Grey" (6-teilige Miniserie mit Samuel L. Jackson als Ptolemy Grey, ab 11. März) RTL + RTL+ ist seit 2007 das Streaming Portal von RTL Deutschland und machte seitdem eine Namensänderung mit. Bis November 2021 war die Plattform noch unter dem Namen TVNOW bekannt. Im Zuge der Strategie der RTL Group, einen einheitlicheren Markenauftritt zu schaffen, wurde das Streaming Angebot in RTL+ umbenannt und bekommt mittlerweile große Aufmerksamkeit des Medienkonzerns. Nicht überraschend, denn nach eigenen Angaben ist RTL+ mit aktuell 2,4 Millionen zahlenden Nutzer und monatlich bis zu 7.01 Millionen Unique Usern das führende Entertainment-Angebot auf dem deutschen Streaming-Markt. Und wie sich zeigt, hat der Medienkonzern noch weitere große Pläne.

Was kostet es? Es existiert eine kostenlose Basis-Version, mit der man allerdings keinen Zugriff auf Premium Inhalte sowie RTL+-Originale hat und außerdem Werbung in Kauf nehmen muss. Eine Premium-Version kostet 4,99€ im Monat und bietet ein größeres (Premium)-Angebot, Originals und lediglich eine Werbung vor dem Inhalt; Premium Duo, womit gleichzeitiges Streamen möglich wird, erhalten Nutzer für 7,99€ im Monat.

Was wird geboten? Die RTL-Gruppe setzt auch bei ihrem Streaming Angeboten auf die starken Marken ihrer Sender RTL, Vox und co. Mit einem Premium-Abo können viele Formate vor TV-Ausstrahlung, oder aber im Live-Stream angesehen werden. Diese Möglichkeit bietet die kostenlose Basis-Version nicht. Neben dem weitreichenden Portfolio der Sendergruppen findet man bei RTL+ außerdem namenhafte Filme, Serien, Dokumentationen, Shows und Reality-Formate – einige von ihnen extra für den Streamingdienst produziert, also RTL+-Originale. Für die sportinteressierten Zuschauer liefert RTL+ Sportübertragungen, wie die EM- und WM-Qualifikationsspiele der deutschen Fußballnationalmannschaft und exklusiv die Europa League und die Conference League. Hierbei gilt ebenfalls, dass ein Großteil der Spiele lediglich im Live-Stream verfügbar ist, womit ein Premium-Abo notwendig wird.

Bekannteste Inhalte "Prominent Getrennt" (Reality Show in der prominente Ex-Paare gemeinsam eine Villa beziehen)

"Der König von Palma" (Dramaserie mit Henning Baum, die den Ballermann aus einem anderen Blickwinkel zeigt)

"Faking Hitler" (fiktive Serie über den "Stern"-Skandal um gefälschte Hitler-Tagebücher) Für wen ist es was? Besondern Leute, die die Inhalte der Sender RTL, VOX und Co. schätzen, dürften mit RTL+ auf ihre Kosten kommen. Besonders die Pre- und Live-TV Option ist für neugierige Zuschauer interessant. Mittlerweile produziert RTL+ aber auch imme mehr eigene Formate, die häufig zu einen späteren Zeitpunkt ins lineare TV finden.

Highlights 2022 Die RTL-Gruppe ist um das Wachstum des Streaming-Dienstes sehr bemüht. Was die letzten Jahre erfolgreich funktioniert hat, soll auch 2022 so weitergehen. RTL kündigte bereits an, in der ersten Jahreshälfte 2022 RTL+ zu einer "cross-medialen Entertainment-Plattform" auszubauen. Mit Videos, Musik, Podcasts, Hörbüchern und E-Magazinen wird somit noch mehr aus dem Portfolio des Medienkonzerns zu finden sein.

"Love Island" (Beliebte Dating-Reality-Show, Staffel 7, ab 21 März)

"Lost" (Staffel 1-6 ab 07. März)

"A Women’s Story" (ab 08. März) JOYN Auch wenn es so häufig behauptet wird, ist Joyn nicht die Mediathek der Sender Prosieben und Sat.1. Richtig ist jedoch, dass die Mobile-TV-Streaming Plattform Joyn aus einem Joint-Venture der Medienunternehmens ProSiebenSat.1 Media und Discovery entstanden ist, ein Schwerpunkt also insbesondere auf den TV-Inhalten der zugehörigen Sender liegt. 2019 startete die App als Deutschlands größtes kostenloses Free-TV-Angebot. Durch die Erweiterung um den kostenpflichtigen Abo-Bereich Joyn Plus+ trumpfen die Medienunternehmen nun mit zusätzlichem, exklusivem Entertainment auf.

Was kostet es? Wie auch bei der Streaming Plattform des Konkurrenten RTL, bietet Joyn eine kostenlose Basis- und eine kostenpflichtige Premium-Version an. Ein großer Unterschied zu RTL+: auch in der kostenlosen Version von Joyn ist ein Live-TV-Stream von über 60 Sendern enthalten. Pay-TV Sender sowie Originals und Exclusives in HD-Qualität mit 90% weniger Werbung erhalten Nutzer jedoch lediglich mit Joyn Plus+ für 6,99€ im Monat.

Was wird geboten? Mit der kostenpflichtigen Abo-Version wird den Nutzern vor allem eine beachtliche Sendervielfalt geboten. Neben dem großen Angebot der ProSiebenSat.1-Gruppe gesellen sich außerdem die Discovery-Sender sowie die Öffentlich-Rechtlichen hinzu. Nutzer haben zudem Zugriff auf acht Pay-TV-Sender, unter anderem Sport1+, eSports1 und Eurosport 2. In Kombination mit den kostenlosen Sportsendern im Livestream bekommen Sportfans also jede Menge Live-Inhalte. Auch in der Serien-Auswahl lässt Joyn kaum Wünsche offen und integriert nationale sowie internationale Serien, die bereits vor ihrer TV-Ausstrahlung mit Pre-TV angesehen werden können. Von sämtlichen zur Gruppe gehörenden Sendern bietet Joyn Mediatheken, in welchen auf die kompletten Inhalte der TV-Sender zurückgegriffen werden kann. Neben Exklusives und Originals ist auch die Film-Sektion gewachsen. Durch die Integration von beliebten Maxdome-Inhalten stehen den Zuschauer seither spannende Film-Blockbuster zur Verfügung.

Bekannteste Inhalte "Mask Off" (Spielshow mit prominenten Gästen, in der pikante Geheimnisse aufgedeckt werden)

"Auf Staats Nacken" (Scripted-Reality-Webserie um den Social Media Star Slavik Junge)

"Frau Jordan stellt gleich" (Katrin Bauerfeind verkörpert in der Comedy-Serie die Gleichstellungsbeauftragte Frau Jordan)

"jerks." (Mockumentary mit Christian Ulmen und Fahri Yardim, die peinliche Versionen von sich selbst spielen) Für wen ist es was? Wie auch bei RTL+ sollten sicherlich Leute, die die bunte TV-Welt schätzen, auf ihre Kosten kommen. Vor allem kann Joyn mit seinem riesigen Angebot an Sendern und deren Inhalten punkten und damit für manschen Zuschauer das klassische lineare Fernsehen sogar ersetzen. Die Sport-Medien-Welt wird bei Joyn mit vielen Kanälen zusammengeführt, sodass es genau das richtige für Sportliebhaber ist. Joyn bietet ein buntes Entertainment-Paket und integriert deutlich mehr Sender als sein Konkurrent RTL+. Lediglich müssen Zuschauer – logischerweise – auf die Inhalte rund um die RTL-Gruppe verzichten. Was Original-Serien angeht, kann Joyn Plus+ mit Streamingriesen wie Netflix und Amazon natürlich nicht mithalten.

Highlights 2022 "Camps for Future" (neues Joyn Original von den Machern von "Krass Klassenfahrt", ab 17. März)

"The Masked Singer" (Sing-Game-Show, Staffel 6 ab 19. März)

"Long Shot – Unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich" (Liebeskomödie mit Seth Rogan und Charlize Theron, ab 20. März) DISNEY+ Als der Streamingdienst des Unterhaltungsriesen Disney 2019 gelauncht wurde, wirbelte er den bis dato existierenden Streamingmarkt ganz schön auf. Denn manch einer wäre bestimmt erstaunt zu erfahren, welche Film-Rechte alle bei der Walt Disney Company liegen, abseits von Klassikern wie Arielle und Co. Seit Anfang 2020 ist der Dienst auch in Deutschland verfügbar und ersetzt seitdem das DVD-Regal vieler Deutschen.

Was kostet es? 8,99€ im Monat. Mit einem Jahresabo für 89,90€ kann man sogar über 15% sparen.

Was wird geboten? Insbesondere die vor 2000 geborene Generationen dürften mit Disney vor allem die Zeichentrick-Klassiker verbinden. Doch nicht nur diese, sondern mehr als 2.000 Titel umfasst der Streamingdienst. Dazu zählen unter anderem die Pixar-Filme, Star Wars sowie die gesamte Marvel-Reihe. Alle Titel werden in 4K-Qualität und Dolby Atmos-Sound auf unterstützten Endgeräten ausgespielt, für ein echtes Kinoerlebnis. Disney+ setzt vor allem auf Entertainment für die ganze Familie und betont die einfach zu bedienende Kindersicherung, da natürlich auch Filme für Erwachsene (ab FSK16) zu finden sind. Gleichzeitiges Streamen ist auf bis zu vier Endgräten möglich. Disney-Filme laden zum gemütlichen Beisammensein ein, deswegen bietet die Streamingplattform virtuelle Filmabende mit GroupWatch an. Bis zu sechs Freunde können so gemeinsam streamen, pausieren, zurückspulen sowie ihre Reaktionen teilen. Noch eine Besonderheit von Disney+: Im Gegensatz zu anderen Streaming Anbietern bleiben die meisten Disney-Filme dauerhaft in der Mediathek.

Bekannteste Inhalte "Die Eiskönigin" (von 2013)

"Black Widow" (von 2021)

"Star Wars" (alle 9 Filme)

"The Avengers" (alle 4 Teile)

The Mandalorian" (bisher 2 Staffeln) Für wen ist es was? Leicht und eindeutig zu beantworten: für alle kleinen und großen Disney-Fans. Aber auch "Star Wars" und Marvel-Fans werden bei Disney fündig.

Highlights 2022 "She Hulk" Staffel 1

"Star Wars: The Bad Batch" Staffel 2

"Spider-Man: The Freshman Year" Staffel 1

"Welcome to Wrexhamn" Staffel 1 SKY TICKET Die deutsche Version vom Pay-TV-Sender Sky stand schon in der Vergangenheit für exklusive Blockbuster und Sportübertragungen. Auch mit seinem Streaming Portal Sky Ticket bleibt der Medienkonzern seiner Linie treu, setzt vor allem auf Fußball, Filme und internationale Serien.

Was kostet es? Das kommt ganz auf das gebuchte Ticket an. Das Entertainment-Ticket (neueste Serien) kostet 9,99€ im Monat. Das Entertainment + Cinema Ticket (neueste Serien und Filme) bekommt man für 14,98€ und das Supersport-Ticket (Live-Sport) für 29,99€ im Monat, oder als Jahresticket für 24,99€.

Was wird geboten? Auch das kommt auf das individuell gebuchte Paket an. Das Entertainment-Ticket enthält die neuesten Serien von HBO und vielen mehr, alle parallel zum US-Start. Auch zahlreiche Sky- und Peacock-Originals sind in dem Paket enthalten. Streamen ist auf zwei Geräten gleichzeitig möglich. Das Entertainment + Cinema-Ticket enthält zusätzlich noch aktuelle Blockbuster, die kurz nach dem Kino zur Verfügung stehen sowie über 1.000 beliebte Filme. Das Supersport-Ticket macht Sportfans rundum glücklich, beispielsweise mit Samstagsspielen der Bundesliga und allen Spielen der zweiten Bundesliga, DFB-Pokal Spielen, Formel 1, Handball Bundesliga, NHL und weiteren spannenden Sportwettbewerben, und das alles live. Die Tickets können nach Belieben kombiniert und gewechselt werden, ohne lange Vertragsbindung und unabhängig von dem regulären Sky-Abonnement.

Bekannteste Inhalte "And Just Like That" (Sequel von "Sex and the City")

"Game of Thrones" (von 2011-2019, epische Fantasy-Serie von HBO)

"Der Pass" (deutsche Krimiserie über einen mysterösen Mord an der deutsch-österreichischen Grenze) Für wen ist es was? Es ist besonders für Leute geeignet, die sich nicht festlegen wollen, sondern auch mal spontan ihren Fokus auf andere Inhalte setzen. Möchte man beispielsweise zu einer bestimmten Zeit wichtige Sportereignisse verfolgen, lohnt sich das Supersport-Ticket. Möchte man es sich in der kalten Jahreszeit Zuhause gemütlich machen, passt das Entertainment-Ticket, um einen Serienmarathon zu starten.