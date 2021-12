1LIVE Krone 2021: Das sind die Nominierten des Musikpreises

In der großen Radio-Show werden die begehrten Trophäen am 9. Dezember in allen sieben Voting-Kategorien stündlich zwischen 7 Uhr und 15 Uhr an die Gewinnerinen und Gewinner überreicht. Die in den vergangen Wochen auserwählten Preisträger werden über den Tag verteilt alle live in der Sondersendung zu Gast sein und für ihre Kronen mit besonderen Gratulationen, Beiträgen und Überraschungen geehrt. Gevotet werden konnte bis zum 6. Dezember, 10 Uhr, auf 1live.de oder in der 1LIVE App.