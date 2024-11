"Aktenzeichen XY": Die unglaubliche Geschichte der True-Crime-Sendung

Verbrechen aufklären, Vermisste wiederfinden und Mörder festnehmen: Vor 57 Jahren ging das ZDF zum ersten Mal mit „Aktenzeichen XY… ungelöst“ auf Verbrecherjagd und gehört seitdem zum festen Repertoire des Senders. In inzwischen 608 Folgen konnte die TV-Fahndung die Polizei bei ihrer Arbeit unterstützen. Wie oft sie dabei Erfolge verbuchen konnte, wann die letzte Folge für dieses Jahr läuft und welche Kritik es an dem Format gibt, erfahrt ihr hier.

„True Crime“-Formate haben Hochkonjunktur: Ob aufwändig produzierte Dokus auf Streaming-Plattformen oder als Podcasts – viele Menschen sind gefesselt von wahren Verbrechen. Angefangen hat mit „Aktenzeichen XY… ungelöst“ alles am 20. Oktober 1967 und Eduard Zimmermanns Worten: „Den Bildschirm zur Verbrechensbekämpfung nutzen, das ist der Sinn dieser Sendereihe“. Zimmermann, der die Sendung konzipiert und von 1967 bis 1997 produziert und moderiert hat, gab damit den Startschuss für ein bis dahin einzigartiges Format. 1968 beteiligte sich auch Österreich an der Sendung, 1969 kam die Schweiz dazu und XY wurde so zur Eurovisionssendung. Bis 1977 gibt es Ableger der Sendung in Großbritannien, den Niederlanden sowie den USA und Kanada. Seit Anfang 2002 wird die Sendung von Rudi Cerne moderiert.