"Charming Boys" 2023: Release im Free TV: Dann laufen alle Folgen auf RTL

"Charming Boys": Das Konzept der Show

Die Dating-Show entstand in Anlehnung an die erfolgreiche Gay-Dating-Sendung "Prince Charming", die ebenfalls von RTL produziert wird. Daher waren einige alle Kandidaten dieser Show schon einmal bei "Prince Charming" zu sehen. Die insgesamt 17 Männer beziehen eine Traumvilla in Thailand. Und schon bald fliegen die Funken: Um das Preisgeld von 10.000€ zu gewinnen, müssen die Männer Teil eines Couples sein. Zahlreichen Aufgaben und Challenges, die die Teilnehmer bestreiten müssen, stärken entweder die Anziehung oder die Feindschaft. Nur ein Team setzt sich am Ende durch und wird zum "Charming Couple" 2023 gekürt.