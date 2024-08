"Die Schäferfamilie": Reportage über Familienleben in den Alpen auf ARTE

Die Dokumentation 'Die Schäferfamilie' erzählt von Damien und Claire Jeannerat, die mit ihren drei Kindern in Crans-Montana leben. Was als Landschaftspflege begann, entwickelte sich zum Leben als Schäfer mit 400 Schafen, 80 Ziegen und mehr.

Ein außergewöhnliches Leben: Damien und Claire Jeannerat leben zusammen mit ihren drei Kindern in den Bergen um Crans-Montana. Gemeinsam sind sie die Protagonisten in "Die Schäferfamilie", einer in den Schweizer Alpen gedrehten Naturdokumentation, die ARTE in deutscher Erstausstrahlung zeigt. Erzählt wird von einem ehemaligen Landschaftsgärtner, den einst ein Auftrag auf eine Idee für eine neue Lebensform brachte: Ursprünglich sollte sich der aus Großbritannien stammende Damien um brachliegende Wiesen kümmern. Dass so viel gemähtes Gras ungenützt blieb, reute ihn. Also kam er auf den Einfall, sich Tiere anzuschaffen.