Diego Maradona: 3sat zeigt Doku von Asof Kapadia im Free-TV

Kein Fußballspieler bewegt die Menschen so wie Diego Maradona. Der 2020 verstorbene Argentinier wurde nicht nur in seiner Heimat verehrt, sondern vor allem auch in Neapel. Oscar-Preisträger Asif Kapadia stellt Maradonas Zeit in der süditalienischen Stadt ins Zentrum seines herausragenden Dokumentarfilms "Diego Maradona". Nun ist der Film bei 3sat zu sehen.