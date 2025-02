"In aller Freundschaft": So sahen die jungen Ärzte" früher aus

Seit mittlerweile zehn Jahren läuft "In aller Freundschaft – Die jungen Ärzte" in der ARD. Wir zeigen, wie die Darsteller der Arztserie früher aussahen.

Sanam Afrashteh spielt bereits seit der ersten Staffel von "In aller Freundschaft – Die jungen Ärzte" die Anästhesistin Dr. Leyla Sherbaz. Mittlerweile ist sie die Oberärztin für Anästhesie am Johannes-Thal-Klinikum und mit ihren Kollegen Dr. Ben Ahlbeck verheiratet – doch diverse Probleme belasten die Beziehung der beiden. Trotzdem geben sich die beiden Mühe, um für ihre Tochter Raya da zu sein.

Das Johannes-Thal-Klinikum feiert zehn Jahre im ARD-Vorabendprogramm. Die Jubiläumsfolge von "In aller Freundschaft – Die jungen Ärzte" verspricht Dramatik und ein besonderes Wiedersehen.

"In aller Freundschaft – Die jungen Ärzte" feiert zehnjähriges Bestehen

Philipp Danne spielt Leylas Ehemann Ben Ahlbeck. Er arbeitet als Oberarzt für rekonstruktive Chirurgie und hat immer viel um die Ohren. Nachdem er seinen Vater in Hamburg vertreten musste, bildet er nun auch noch die Assistenzärzte am Klinikum aus. Bei so vielen Aufgaben ist es kein Wunder, dass Ben hin und wieder überfordert ist.