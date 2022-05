Let's Dance 2022: Wie läuft das Finale? Wer tanzt was?

Nach rund drei Monaten geht sie zu Ende, die 15. "Let's Dance"-Staffel. Drei Paare stehen im Finale und müssen dort nochmal drei Tänze präsentieren.

Am Freitagabend (20. Mai) ist es so weit: "Let's Dance" (auch bei RTL+) kürt einen neuen Sieger. Im Finale stehen Schauspielerin Janin Ullmann (40) und Zsolt Sándor Cseke (34), Zirkusartist René Casselly (25) mit Kathrin Menzinger (33) und Ex-Leichtathlet Mathias Mester (35) und Renata Lusin (34). Jedes Paar gibt im Finale drei Tänze zum Besten.

Jurytanz, Lieblingstanz und Freestyle Janin Ullmann und Zsolt Sándor Cseke präsentieren als Jurytanz einen Cha Cha Cha zu "Habia Cavour". Der Lieblingstanz des Paares ist eine Contemporary-Performance zu "Stone Cold" von Demi Lovato (29). Ihr Freestyle Thema lautet "Burlesque", das sie mit den Songs "Express" und "Show me how you Burlesque" von Christina Aguilera (41) und "Welcome to Burlesque" von Cher (75) aus dem Film "Burlesque" (2010) interpretieren wollen.

Alle bisherigen Gewinner von "Let's Dance" René Casselly und Kathrin Menzinger tanzen für die Jury einen Cha Cha Cha zu "Cake By The Ocean" von DNCE. Ihr Lieblingstanz ist der Tango zu "Assassin's Tango" von John Powel (58). Der Freestyle steht unter dem Motto "Final Show". Dafür tanzen sie zu "Pushin' on" von 2WEI und Marvin Brooks und "Stole the Show" von Parson James (28) und Kygo (30).

Das dritte Finalpaar Mathias Mester und Renata Lusin tanzen der Jury eine Rumba zu "It Must Have Been Love" von Roxette vor. Ihr Lieblingstanz ist ein Paso Doble zu "The Final Countdown" von Europe. Das Thema ihres Freestyles lautet "Die Schlümpfe". Musikalisch werden sie von "Mambo #5" von "Die Schlümpfe", "They're Coming" von Christopher Lennertz (50), "I'm too smurfy" von Right Said Fred und "Party Rock Anthem" von LMFAO begleitet.

Auch die ausgeschiedenen Paare werden am Freitag ab 20:15 in der RTL-Show noch einmal ihren Lieblingstanz aus der Jubiläumsstaffel "Let's Dance" performen.

Wer gewinnt "Let's Dance"? Joachim Llambi hatte schon früh einen Zweikampf zwischen Janin Ullmann und René Casselly prognostiziert. Und auf den scheint es nun im Finale tatsächlich hinauslaufen. Mathias Mester geht nur als Außenseiter in die letzte Sendung.

Bei der Jury hatte Janin Ullmann in dieser Staffel meistens die Nase vorn. Kein anderer Teilnehmer bekam so oft die volle Punktzahl (30) wie sie. René Casselly überzeugt immer wieder durch spektakuläre artistische Einlagen, beim Tanzen selbst vermisste die Jury manchmal das Gefühl. Doch für das Finale haben er und Tanzpartnerin Kathrin Menzinger sich sicherlich nochmal eine besondere Show ausgedacht. Am Ende werden die Zuschauer zum Zünglein an der Waage.