Maischberger – Gäste und Thema am Mittwoch in der Sendung

In ihrer Talkshow diskutiert Sandra Maischberger regelmäßig über politische und gesellschaftliche Fragen. Hier bekommen Sie immer aktuell die Infos über Gäste und Themen.

Das Konzept der ARD-Talkshow mit Sandra Maischberger, die mittlerweile "maischberger. die woche" heißt, unterscheidet sich etwas von anderen Polit-Talks wie "Anne Will" oder "Hart aber fair". Maischberger behandelt in ihrer Sendung gleich mehrere Themen der Woche. Bestimmte Gäste äußern sich nur zu einem bestimmten Thema. In den anderen Talkshows diskutieren alle Gäste zu einem einzigen Thema.

Maischberger hat zudem des Öfteren Promis aus dem Show-Business zu Gast, die über ihr Leben berichten.

Nächster Sendetermin von "maischberger. die woche": Mittwoch, 9. März, 22.50 Uhr (ARD) Thema der nächsten Sendung: Krieg in der Ukraine Gäste der nächsten Sendung: Joachim Gauck (Altbundespräsident)

Katja Petrowskaja (deutsch-ukrainische Autorin)

Carlo Masala (Militärexperte) Thomas Roth (langjähriger ARD-Korrespondent in Moskau)

Mariam Lau ("Die Zeit")

Markus Feldenkirchen ("Der Spiegel") Mehr Infos zum Thema: In einer historischen Rede begründete Bundeskanzler Olaf Scholz das Ende der militärischen Zurückhaltung Deutschlands und sprach von einer "Zeitenwende". Unter anderem wird die Bundesrepublik nun doch Waffen an die Ukraine liefern und die Bundeswehr soll mit einem 100-Milliarden-Sondervermögen ausgestattet werden. Ist der Kurs der Bundesregierung angesichts Putins Krieg gegen die Ukraine richtig? Hat der Westen den russischen Präsidenten falsch eingeschätzt? Fragen an Altbundespräsident Joachim Gauck.

Die deutsch-ukrainische Schriftstellerin Katja Petrowskaja steht in engem Kontakt mit ihrer Familie und ihren Freunden in der Ukraine. Sie weiß, was die Menschen sich am meisten wünschen: "Alle schreien danach, dass Europa endlich militärisch hilft. Wir fühlen uns wirklich alleingelassen." Hat der Westen eine moralische Verpflichtung militärisch einzugreifen? Droht durch eine direkte Konfrontation ein Weltkrieg? Dazu im Studio Katja Petrowskaja und der Militärexperte Carlo Masala.

Talkshow wurde zweimal umbenannt Sandra Maischberger geht in der Regel am Mittwoch auch Sendung. Zum ersten Mal wurde die Talkshow 2003 ausgestrahlt. Bis 2016 lief sie dienstagabends. Zunächst hieß die Show "Menschen bei Maischberger", später dann "Maischberger" und seit 2019 "maischberger. die woche". Ab Mai 2022 soll die Sendung zusätzlich zum Mittwoch auch dienstags ausgestrahlt werden.