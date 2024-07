"Markus Lanz": Die Gäste heute am Dienstag, dem 09. Juli 2024

Falscher Lebensweg?

"Habe das Falsche mit meinem Leben getan": "Sex and the City"-Star John Corbett bereut Schauspielkarriere

John Corbett, bekannt aus 'Sex and the City' und 'My Big Fat Greek Wedding', gesteht im Podcast 'Fly on the Wall', dass er seine Karriereentscheidung bereut. Er bedauert, nie kreativer tätig gewesen zu sein und bewundert Emma Stone für ihre vielseitigen Rollen in Hollywood.

MEHR