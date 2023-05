Neue Kandidaten bei "Bauer sucht Frau": "Ich bin voll der Exot unter den Landwirten"

Wissenssendung über KI-Chatbots

"ARD Wissen: Mein Körper. Meine Worte.": Wie wird KI die Sprach verändern?

Die künstliche Intelligenz zieht ein in die Gesellschaft und kann zu ungeahnten Veränderungen führen. Dabei nimmt die ARD-Sendung nun die Sprache ins Visier. Verständigten sich die Primaten noch durch Grunzen und Zeichen, so haben wir es bis heute zu einem hoch komplizierten System von Wortfolgen gebracht. Neuerdings stellt sich die Frage: Können Chatbots per künstlicher Intelligenz den menschlichen Dialog ersetzen?

