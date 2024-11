Noch eine Rechnung offen: Claudia Obert in neuer "Promis unter Palmen"-Staffel

"Neue Wege im TV-Wahlkampf"

Zur Neuwahl: RTL plant TV-Duell mit sechs Spitzenkandidaten

Vor der vorgezogenen Bundestagswahl am 23. Februar plant RTL einen TV-Duell-Abend mit sechs Spitzenkandidaten. In drei Durchgängen treten jeweils zwei Kandidaten gegeneinander an, darunter Olaf Scholz, Friedrich Merz und Robert Habeck.

