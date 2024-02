"Ostfriesenschwur": Kritik zum neuen Krimi mit Picco von Groote

Der erste Schock kommt in "Ostfriesenschwur" (Regie: Stephan Lacant, Buch: Ulla Ziemann), dem zehnten Ostfriesland-Krimi, mit der Post: Nichts ahnend öffnet Carola Heide (Charlotte Crome), die Ehefrau des frühpensionierten Kripo-Chefs Ubbo Heide (Kai Maertens), ein Paket und findet darin einen abgetrennten Kopf. Dessen Besitzer, Bernhard Heymann (Klaas Schramm), war vor 20 Jahren Hauptverdächtiger im Mordfall seiner damals sechsjährigen Tochter sowie zwei weiterer Mädchen.

Der selbsternannter "Vollstrecker"

"Aus Mangel an Beweisen", so weiß Ubbo den herbeigeeilten Kollegen Hauptkommissarin Ann Kathrin Klaasen (Picco von Groote) und Kommissar Frank Weller (Christian Erdmann) zu berichten, sei Heymann damals freigesprochen worden. Den Fall hat Ubbo nebst weiterer ungeklärter Verbrechen aus seiner Karriere kürzlich in einem Buch festgehalten.